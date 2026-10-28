Sabitzer sút phạt thần sầu, Dortmund nhọc nhằn vượt ải Werder Bremen

Dortmund giành chiến thắng nghẹt thở tại Cúp quốc gia Đức. Ảnh: EPA.

Tiếp đón Werder Bremen trên sân nhà Signal Iduna Park tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal), Borussia Dortmund nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 6, Julian Ryerson thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Serhou Guirassy dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc thấp mở tỷ số. Hưng phấn dâng cao, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt chỉ 11 phút sau đó. Từ pha kiến tạo bằng đầu của Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka khống chế gọn gàng rồi tung cú sút quyết đoán găm thẳng bóng vào góc cao khung thành thủ môn Karl Hein.

Lợi thế dẫn hai bàn trong hiệp một khiến Dortmund có phần chùng xuống sau giờ nghỉ, tạo thời cơ cho đội khách vùng lên. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 59 khi Bremen tung Niclas Fullkrug vào sân nhằm tăng cường sức ép tấn công. Cựu tiền đạo AC Milan lập tức chứng minh giá trị. Phút 64, Ryerson phạm lỗi với Mick Schmetgens trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền mười mươi. Trên chấm 11m, Fullkrug lạnh lùng đánh bại Gregor Kobel rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Vỏn vẹn ba phút sau, chính chân sút này tung cú nã đại bác từ cự ly ngoài vòng cấm sau pha kiến tạo của Youri Regeer, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bị san bằng cách biệt chóng vánh, ban huấn luyện Dortmund buộc phải tăng cường nhân sự khi tung Daniel Svensson, Ethan Nwaneri cùng Marcel Sabitzer vào sân nhằm giành lại quyền kiểm soát trung tuyến. Áp lực dồn dập được tạo ra về phía cầu môn Bremen trong những phút cuối. Tưởng chừng hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ thì khoảnh khắc ngôi sao đã xuất hiện ở phút bù giờ thứ ba. Felix Nmecha kiếm về quả đá phạt trực tiếp ở cự ly thuận lợi và Sabitzer thực hiện cú sút phạt hiểm hóc bằng chân phải vào góc cao bên trái, ấn định thắng lợi nghẹt thở cho đội bóng vùng Ruhr.

Kết quả:

Borussia Dortmund 3-2 Werder Bremen

Ghi bàn:Serhou Guirassy (6'), Carney Chukwuemeka (17'), Marcel Sabitzer (90+3') – Niclas Fullkrug (65' pen, 68').