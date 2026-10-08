Theo Quyết định số 1344/QĐ-XPHC-QNG ngày 28/9/2026 của Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (Sabeco Quảng Ngãi, mã BSQ) đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020 và 2021; thiếu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp kỳ tính thuế tháng 6/2020, tháng 8/2020; đồng thời thiếu số thuế TNCN phải nộp trong các năm 2020, 2021 và 2022.

Sabeco Quảng Ngãi (BSQ) bị phạt và truy thu hơn 1,26 tỷ đồng tiền thuế

Với các vi phạm này, Sabeco Quảng Ngãi bị xử phạt hành chính 74,48 triệu đồng.

Trong đó, số tiền phạt do khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp năm 2021 là 66,93 triệu đồng, tương ứng 20% số thuế khai thiếu. Số tiền phạt do khai sai dẫn đến thiếu thuế TNCN phải nộp kỳ tính thuế năm 2021 là 7,55 triệu đồng, tương ứng 20% số thuế khai thiếu.

Bên cạnh tiền phạt, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp truy thu 768,01 triệu đồng tiền thuế. Trong đó, thuế TNDN là 716,59 triệu đồng, thuế GTGT 10,95 triệu đồng và thuế TNCN 40,46 triệu đồng.

Doanh nghiệp cũng phải nộp 419,28 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế, gồm 394,17 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN, 7,27 triệu đồng tiền chậm nộp thuế GTGT và 17,84 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNCN.

Như vậy, tổng số tiền Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi phải nộp theo quyết định của cơ quan thuế là khoảng 1,26 tỷ đồng, gồm tiền phạt 74,48 triệu đồng, tiền thuế truy thu 768,01 triệu đồng và tiền chậm nộp 419,28 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp nêu trên được tính đến hết ngày 25/9/2026. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp phát sinh từ sau ngày này cho đến thời điểm thực nộp đầy đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

Quyết định cũng nêu rõ, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật. Trường hợp chậm nộp tiền phạt, doanh nghiệp phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi giao dịch với mã chứng khoán BSQ trên sàn UPCoM và là đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Lợi nhuận BSQ tăng mạnh trong nửa đầu năm

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được kiểm toán, 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 858,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 4,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán giảm từ 782,3 tỷ đồng xuống 764,8 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 93,9 tỷ đồng, so với 42,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 78,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 29,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 62,8 tỷ đồng, gần gấp 3 lần mức 21,5 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ở mức 1.205,8 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 47,6 tỷ đồng, từ 9,3 tỷ đồng đầu năm.

Trong khi đó, hàng tồn kho giảm còn 176,6 tỷ đồng, so với 192,4 tỷ đồng đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 209,8 tỷ đồng xuống 169,7 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 là 350,5 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 855,3 tỷ đồng. Vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 450 tỷ đồng.

Trong nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu, lợi nhuận hay quy mô tài sản, mà còn nằm ở ý thức tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Việc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi bị xử phạt, truy thu và tính tiền chậm nộp hơn 1,26 tỷ đồng do kê khai sai thuế cho thấy yêu cầu về minh bạch, kỷ luật tài chính và trách nhiệm doanh nghiệp cần được đặt song hành với mục tiêu tăng trưởng. Đáng chú ý, khoản tiền phải nộp phát sinh từ các kỳ tính thuế từ năm 2020 đến 2022, trong khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đang có sự cải thiện rõ nét trong nửa đầu năm 2026. Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng quản trị, kiểm soát nghĩa vụ thuế và tính bền vững của tăng trưởng. Bởi xét đến cùng, hiệu quả kinh doanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng tuân thủ pháp luật, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với ngân sách Nhà nước cũng như cộng đồng. Từ góc nhìn kinh tế môi trường, đây cũng là một khía cạnh của phát triển bền vững: doanh nghiệp không thể chỉ tối ưu hóa lợi ích kinh tế trước mắt mà cần đồng thời bảo đảm trách nhiệm tài chính, xã hội và môi trường trong toàn bộ quá trình hoạt động. Một doanh nghiệp tăng trưởng tốt, nhưng để xảy ra sai sót kéo dài trong nghĩa vụ thuế, vẫn cần nhìn nhận thận trọng về chất lượng quản trị và tính bền vững của kết quả kinh doanh.