Hiệu quả kinh doanh cải thiện, dòng tiền tăng trưởng tích cực

Trong bối cảnh thị trường bia tiếp tục đối mặt với áp lực cạnh tranh và chi phí logistics gia tăng, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của SABECO cho thấy những chuyển biến tích cực về hiệu quả hoạt động. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục vượt mức tăng doanh thu, phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SABECO ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.029 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 3.761 tỷ đồng, tăng 8,9%. Kết quả này cho thấy khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp ngay cả khi thị trường còn nhiều biến động.

SABECO lãi 3.761 tỷ đồng sau 9 tháng, tạm ứng cổ tức tiền mặt 30%

Điểm nổi bật trong bức tranh tài chính của SABECO là sự cải thiện rõ nét của biên lợi nhuận. Trong 9 tháng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 7.615 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, đưa biên lợi nhuận gộp lên mức 38%, cao hơn đáng kể so với mức 35,2% của cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận không chỉ đến từ việc gia tăng doanh thu mà còn gắn với những cải thiện về hiệu quả hoạt động. Việc nâng cao hiệu suất sản xuất, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa các nguồn lực tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Riêng trong quý III/2026, SABECO ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.684 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 6,7%, trong khi biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì trên mức 38%. Những con số này cho thấy xu hướng cải thiện hiệu quả kinh doanh được duy trì trong quý III, tạo nền tảng để doanh nghiệp bước vào giai đoạn kinh doanh quan trọng cuối năm.

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận, SABECO còn tiếp tục củng cố nền tảng tài chính thông qua khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng đáng chú ý, phản ánh khả năng tạo tiền từ hoạt động cốt lõi, đồng thời góp phần nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong việc bố trí nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.

Trong điều kiện thị trường còn nhiều yếu tố khó dự báo, dòng tiền kinh doanh tích cực có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì sự ổn định tài chính, bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên cũng như chuẩn bị hàng hóa, hệ thống phân phối phục vụ mùa tiêu dùng cao điểm.

Duy trì chính sách cổ tức tiền mặt, bảo đảm lợi ích cổ đông

Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, SABECO tiếp tục khẳng định định hướng duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt, qua đó bảo đảm lợi ích cho cổ đông song song với yêu cầu tích lũy nguồn lực phục vụ phát triển dài hạn.

Theo nghị quyết ngày 29/10/2026, Hội đồng Quản trị SABECO đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% trên mệnh giá, tương đương 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền được xác định là 29/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 02/02/2027.

Việc tiếp tục thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt trong bối cảnh doanh nghiệp đồng thời tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy sự cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và cam kết mang lại giá trị cho cổ đông.

Đặc biệt, với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 23% sau 9 tháng, SABECO đang có thêm điều kiện để chủ động thực hiện các kế hoạch tài chính, duy trì chính sách phân phối lợi nhuận và chuẩn bị nguồn lực cho những định hướng phát triển tiếp theo.

Đổi mới sản phẩm, chủ động đón mùa tiêu dùng cao điểm

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố nền tảng tài chính, SABECO tiếp tục chú trọng đổi mới danh mục sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và tăng cường khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng.

Một trong những hướng đi được doanh nghiệp thúc đẩy là phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời bổ sung những quy cách đóng gói nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Trong đó, sản phẩm 333 Triple Pure với đặc điểm ít carbohydrate (low carb), ít calo (low calorie) và hương vị êm được SABECO chú trọng phát triển. Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục bổ sung các quy cách đóng gói mới, bao gồm dòng lon 250 ml, nhằm mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và mở rộng khả năng tiếp cận các phân khúc thị trường.

Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm không chỉ góp phần đáp ứng sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng mà còn tạo điều kiện để SABECO phát huy lợi thế từ hệ thống thương hiệu hiện có, kết hợp giữa các dòng sản phẩm truyền thống và những sản phẩm được phát triển theo nhu cầu mới của thị trường.

Song song với đổi mới sản phẩm, SABECO tiếp tục phát triển các kênh bán hàng hiện đại, thương mại điện tử và tăng cường tương tác với người tiêu dùng trên nền tảng số. Đây là những hướng triển khai nhằm mở rộng điểm tiếp cận khách hàng, thích ứng với sự thay đổi trong hành vi mua sắm và nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối.

Bước vào quý IV/2026, giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành đồ uống khi nhu cầu tiêu dùng thường gia tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, SABECO đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường.

SABECO cho biết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của các thương hiệu chủ lực như Bia Saigon và 333, đồng thời chú trọng công tác chuẩn bị năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung và củng cố hệ thống phân phối phục vụ mùa kinh doanh Tết Nguyên đán 2027.

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường đồ uống ngày càng gia tăng, việc kết hợp giữa nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển sản phẩm và mở rộng các kênh tiếp cận người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố năng lực cạnh tranh của SABECO.

Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026, cùng với sự cải thiện về biên lợi nhuận và dòng tiền, đang tạo nền tảng thuận lợi để SABECO triển khai các kế hoạch trong những tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu thị trường và theo đuổi định hướng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của cổ đông, người tiêu dùng và các bên liên quan.