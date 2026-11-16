Sabeco chốt ngày chia cổ tức tiền mặt lên tới gần 3.848 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB).

Theo đó, Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/12/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 29/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 2/2/2027.

Sabeco chốt ngày chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30% (Ảnh minh họa).

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco dự kiến phải chi gần 3.848 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Nguồn tiền thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong số đó, Công ty TNHH Vietnam Beverage, hiện là cổ đông lớn nhất của Sabeco, nắm giữ gần 687,29 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 53,59%, dự kiến thu về gần 2.062 tỷ đồng cổ tức.

Được biết, Vietnam Beverage là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thai Beverage (ThaiBev) gắn với tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi. Thời điểm 2017, Vietnam Beverage chính thức trở thành cổ đông chi phối Sabeco sau khi mua 53,59% vốn điều lệ.

Đứng thứ hai là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), hiện nắm giữ hơn 461,75 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 36%, sẽ thu về hơn 1.385 tỷ đồng cổ tức trong đợt chi trả lần này.

Trước đó, Sabeco cũng đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Trong đó, doanh nghiệp tạm ứng 20% vào tháng 2/2026 và thanh toán 30% còn lại vào tháng 8/2026, với tổng số tiền ước tính hơn 6.400 tỷ đồng.

Đợt tạm ứng cổ tức lần này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III/2026 của Sabeco có dấu hiệu giảm sút. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của doanh nghiệp đạt hơn 6.684 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Dẫu vậy, sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập, Sabeco báo lãi 1.272 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 20.029 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.761 tỷ đồng, tăng 8,9%. Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sabeco đạt hơn 29.922 tỷ đồng, giảm 8,2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn đạt gần 16.134 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản. Ngoài ra, doanh nghiệp có gần 2.392 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cùng hơn 968 tỷ đồng tiền gửi dài hạn.