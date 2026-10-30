Sabeco báo lãi quý III giảm 9% dù doanh thu tăng, chi gần 6.500 tỷ đồng trả cổ tức

Lợi nhuận quý III giảm 9%, chi phí bán hàng tiếp tục tăng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 2%, lên 4.138 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 7%, lên 2.547 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 37,1% lên 38,1%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 16%, lên 292 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 10%, lên 1.077 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, lên 248 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí tài chính chuyển từ mức âm 78 tỷ đồng cùng kỳ sang 7 tỷ đồng trong quý III năm nay. Diễn biến này làm gia tăng chi phí tài chính ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh, dù chi phí lãi vay thực tế giảm 18%, còn 6 tỷ đồng.

Cùng với đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết giảm 15%, xuống 52 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý III giảm 9%, xuống 1.272 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 9%, xuống 1.232 tỷ đồng.

Như vậy, dù doanh thu và lợi nhuận gộp đều tăng, kết quả kinh doanh quý III vẫn chịu ảnh hưởng từ chi phí bán hàng gia tăng, biến động chi phí tài chính và sự sụt giảm của lợi nhuận khác so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 20.029 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, Sabeco báo lãi sau thuế 9 tháng gần 3.761 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 7%, lên 3.584 tỷ đồng.

Chi gần 6.500 tỷ đồng trả cổ tức, lượng tiền gửi ngân hàng hơn 17.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sabeco ở mức 29.922 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.675 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 40%, còn 2.392 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng, tăng 5%, lên 16.134 tỷ đồng.

Tính cả 969 tỷ đồng tiền gửi dài hạn, tổng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của Sabeco vào cuối tháng 9 lên tới gần 19.495 tỷ đồng, chiếm khoảng 65% tổng tài sản.

Đáng chú ý, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong 9 tháng đầu năm, Sabeco đã chi 6.499 tỷ đồng để thanh toán cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Tương ứng, khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận trên bảng cân đối kế toán giảm 98% so với đầu năm, xuống còn 55 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng tồn kho giảm 19%, còn 1.641 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10%, lên 584 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định giảm 12%, xuống 4.457 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn cũng giảm 24%, còn 3.198 tỷ đồng.

Ngược lại, bất động sản đầu tư tăng 105%, lên 490 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Sabeco đã kết chuyển 93 tỷ đồng từ tài sản cố định hữu hình và 234 tỷ đồng từ tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất sang bất động sản đầu tư. Đây chủ yếu là biến động do phân loại lại tài sản, thay vì phát sinh toàn bộ từ hoạt động mua sắm mới.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại cuối tháng 9 giảm 25% so với đầu năm, xuống 7.238 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 26%, còn 6.543 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận giảm mạnh.

Phải trả người bán ngắn hạn giảm 24%, xuống 1.826 tỷ đồng. Trong khi đó, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 40%, lên 2.282 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn tăng 57%, lên 912 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, các khoản thuế phải nộp đáng chú ý gồm 995 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt và 527 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Sabeco ở mức thấp. Vay ngắn hạn giảm 60%, còn 108 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn gần như đi ngang ở mức 167 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay tài chính khoảng 275 tỷ đồng, tương đương chưa đến 1% tổng nguồn vốn. Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng hiện lớn gấp khoảng 71 lần tổng dư nợ vay.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 9 ghi nhận 22.684 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 12.826 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 6%, xuống 6.652 tỷ đồng.