Sabah FA hạ gục Slavia Praha, đẩy đối thủ vào thế khó tại Champions League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Sabah FA 2-0 Slavia Praha: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Sabah FA2 - 0Slavia PrahaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Sabah FA tiếp đón Slavia Praha.

13'Sabah FA cầm bóng áp đảo nhưng chưa có dứt điểm

Sau gần 15 phút đầu trận, Sabah FA kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 70% - 30% so với Slavia Praha. Dù vậy, thế trận diễn ra tương đối giằng co và chặt chẽ khi cả hai đội vẫn chưa thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm 0 - 0 nào về phía khung thành của nhau.

14'Thẻ vàng đầu tiên cho Veljko Simić

Phút 14, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Veljko Simić bên phía Sabah FA sau pha phạm lỗi. Thế trận đang diễn ra khá giằng co trên sân Baku Olympic Stadium khi hai đội vẫn chưa có cú dứt điểm trúng đích nào và tỷ số vẫn là 0-0.

17'VAR can thiệp từ chối bàn thắng của Sabah FA

Niềm vui của Sabah FA ngắn chẳng tày gang khi công nghệ VAR vào cuộc ở phút 17 và từ chối pha lập công của Kaheem Parris. Bàn thắng không được công nhận khiến tỷ số trên sân Baku Olympic Stadium quay về mốc 0-0.

25'Sabah FA cầm bóng áp đảo

Trôi qua 25 phút thi đấu, Sabah FA chiếm ưu thế lớn về thời lượng kiểm soát bóng với con số 62% - 38% trước Slavia Praha. Tuy nhiên, thế trận diễn ra vô cùng chặt chẽ và giằng co ở khu trung tuyến khi đôi bên đều chưa tung ra được cú dứt điểm nào (0 - 0), trong khi số pha phạm lỗi đang cân bằng ở mức 5 - 5.

37'Thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội

Bước sang phút 37, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co chặt chẽ khi hai đội hòa nhau 0-0. Dù Slavia Praha nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%, sự thận trọng của cả hai khiến số cơ hội nguy hiểm xuất hiện rất ít, phản ánh qua thống kê dứt điểm cân bằng 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Kaheem Parris mở tỷ số cho Sabah FA

Phút 49, Kaheem Parris tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số cho Sabah FA trước Slavia Praha. Bàn thắng khai thông thế bế tắc ngay đầu hiệp hai giúp đội chủ sân Baku Olympic Stadium vươn lên dẫn trước 1-0 trong thế trận giằng co quyết liệt.

49'Slavia Praha nhỉnh hơn về cơ hội

Bước sang đầu hiệp hai, trận đấu vẫn duy trì thế giằng co chặt chẽ khi tỷ số tạm dừng ở mức 0-0. Dù Sabah FA cầm bóng không quá lép vế (48% - 52%), Slavia Praha lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở khâu hãm thành với 2 - 3 cú dứt điểm, trong đó đội khách có 0 - 2 lần đưa bóng trúng đích cùng 1 - 3 quả phạt góc.

62'Slavia Praha điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 62, Slavia Praha quyết định tung Mubarak Suleiman vào sân để thay thế cho Tomáš Holeš. Đang bị dẫn trước 0-1, đại diện CH Séc cần thêm năng lượng và đột biến trên sân nhằm chuyển hóa ưu thế dứt điểm thành bàn thắng san bằng cách biệt.

62'Slavia Praha làm mới tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 62, Slavia Praha thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Wiktor Nowak được tung vào sân để thế chỗ cho Michal Sadílek. Trong bối cảnh đang bị Sabah FA dẫn trước 1-0 dù vượt trội về số pha dứt điểm, đội khách cần thêm những làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

62'Slavia Praha gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 62, Slavia Praha nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%) và vượt trội ở số lần dứt điểm (9 - 4). Dẫu vậy, Sabah FA vẫn đang kiên cường bảo vệ cách biệt 1-0 mong manh, sẵn sàng phạm lỗi từ xa để giảm tải áp lực cho khung thành.

66'Steve Solvet phạm lỗi và nhận thẻ vàng

Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Steve Solvet bên phía Sabah FA sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 nhưng cần duy trì sự thận trọng để tránh những pha bóng nguy hiểm không đáng có.

67'Emmanuel Ayaosi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 67, đến lượt cầu thủ Emmanuel Ayaosi bên phía Slavia Praha phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-0, sự nóng vội đã bắt đầu xuất hiện ở những pha tranh chấp của đại diện CH Czech.

72'Sabah FA rút Steve Solvet rời sân

Phút 72, Sabah FA đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Rahman Dashdamirov được tung vào sân thế chỗ Steve Solvet. Quyết định rút trung vệ Solvet ra nghỉ có thể nhằm đảm bảo sự an toàn cho đội hình, khi cầu thủ này trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

73'Sabah FA làm mới hàng công

Phút 73, Sabah FA tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Patrick Orphe Mbina được tung vào sân để trám chỗ cho Kaheem Parris. Trong bối cảnh đang tạm dẫn 1-0 nhưng chịu nhiều sức ép từ phía Slavia Praha, sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng cho tuyến trên của đội chủ nhà.

73'Sabah FA làm mới đội hình khi dẫn bàn

Phút 73, Sabah FA thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Christian Nwachukwu được tung vào sân thế chỗ Du Queiroz. Trong bối cảnh đang dẫn trước 1-0 nhưng chịu sức ép lớn từ các đợt hãm thành của Slavia Praha, quyết định này nhiều khả năng nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế mong manh.

73'Slavia Praha làm mới đội hình tìm bàn gỡ

Phút 73, Slavia Praha thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Samuel Isife được tung vào sân thế chỗ Tomáš Vlček. Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn đang bị dẫn 1-0 trên sân Baku Olympic Stadium.

73'Slavia Praha làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 73, Slavia Praha thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mojmír Chytil được tung vào sân thế chỗ Tomáš Chorý. Đang bị dẫn trước 0-1 dù áp đảo về số cơ hội dứt điểm (14 so với 4 của đối thủ), đội khách buộc phải làm mới mũi nhọn tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

74'Akim Zedadka nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 74, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Akim Zedadka bên phía Sabah FA sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng khi đội chủ nhà liên tiếp phải nhận những án phạt từ trọng tài để duy trì lợi thế dẫn bàn.

75'Slavia Praha làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 75, Slavia Praha thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Oskar Kubiak được tung vào sân thế chỗ Ange N'Guessan. Đang bị Sabah FA dẫn 1-0 dù vượt trội về số pha dứt điểm (5-14), đội khách cần thêm những làn gió mới để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số trong những phút còn lại.

75'Slavia Praha dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Slavia Praha gia tăng sức ép nghẹt thở nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 56% và vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm (4 - 14). Dẫu vậy, Sabah FA vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 1 - 0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ với 4 pha cứu thua.

77'Oskar Kubiak nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 77, Oskar Kubiak bên phía Slavia Praha phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ nhưng sự sốt ruột khiến họ liên tiếp có những pha vào bóng quyết liệt không cần thiết.

86'Sabah FA làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 86, Sabah FA quyết định đưa Abdulakh khaybulaev vào sân thế chỗ cho Veljko Simić. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

87'Slavia Praha dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 87, Slavia Praha vẫn đang miệt mài gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng 56% và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm (17-6, trúng đích 7-3). Dù vậy, Sabah FA vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 1-0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ và 4 pha cứu thua quan trọng.

88'Joy Lance Mickels nhân đôi cách biệt cho Sabah FA

Phút 88, Joy Lance Mickels tỏa sáng nâng tỷ số lên 2-0 cho Sabah FA. Bàn thắng ở những phút cuối trận giúp đội chủ nhà nắm chắc chiến thắng dù chịu lép vế về số pha dứt điểm trước Slavia Praha.

KTKết thúc: Sabah FA 2-0 Slavia Praha

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:41 14/10/2026

Sabah FA và Slavia Praha bước vào trận đấu này với cùng một điểm chung: cả hai đều đang có phong độ cao. Sabah FA thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Slavia Praha thắng tới 4 trong cùng khoảng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân vận động Baku Olympic Stadium.

Sabah FA giữ được sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Sabah FA thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai chiến thắng liên tiếp.

Đáng chú ý, trận thua duy nhất trong chuỗi này đã được đội bóng khép lại bằng một chiến thắng ngay sau đó. Điều này cho thấy Sabah FA có khả năng phản ứng tốt sau thất bại, một yếu tố quan trọng khi bước vào cuộc so tài với đối thủ đang hưng phấn.

Slavia Praha cùng mạch thắng ấn tượng

Slavia Praha đang ở trạng thái rất tốt. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, trận thua đó nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi. Nói cách khác, đội bóng này đang có bốn chiến thắng liên tiếp.

Mạch thắng dài thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định. Đó là lợi thế tinh thần đáng kể của Slavia Praha khi sang Baku làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Slavia Praha đang đứng hạng 23 với 0 điểm, trong khi Sabah FA đứng hạng 34, cũng với 0 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên khoảng cách thứ hạng chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực tế của họ.

Vì vậy, phong độ gần đây là thước đo đáng tin cậy hơn để đánh giá hai đội ở thời điểm này.

Điểm then chốt của cuộc so tài

Khi cả hai đội cùng có phong độ tốt, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Đội nào duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ nắm lợi thế về tâm lý.

Sabah FA có lợi thế quen thuộc với sân bãi, trong khi Slavia Praha mang theo mạch bốn trận thắng liên tiếp. Sự cân bằng này khiến trận đấu hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn giữa hai tập thể đang thi đấu hưng phấn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp của hai đội cùng vào phom. Slavia Praha nhỉnh hơn về mạch kết quả gần đây với 4 chiến thắng trong 5 trận, nhưng Sabah FA vẫn là đối thủ đáng gờm với 3 trận thắng và khả năng bật dậy sau thất bại. Một trận đấu cân bằng, giàu cạnh tranh là kịch bản dễ xảy ra nhất tại Baku Olympic Stadium.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)