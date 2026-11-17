Sơ đồ giá cổ phiếu SAB trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE).

Theo đó, SAB thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/12/2026. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/12/2026. Ngày thanh toán là 2/2/2027.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, SAB dự kiến chi khoảng 3.848 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Hiện, Công ty TNHH Vietnam Beverage, là cổ đông lớn nhất đang nắm giữ hơn 687 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 53,59% vốn điều lệ, dự kiến nhận về khoảng 2.062 tỷ đồng tiền cổ tức.

Tiếp theo là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đang nắm giữ 461 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn, dự kiến nhận khoảng 1.385 tỷ đồng cổ tức.

Về kết quả kinh doanh, SAB ghi nhận doanh thu bia tăng 4% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3/2026 và 6% trong 9 tháng năm 2026, nhờ các đợt tăng giá vào tháng 4 và tháng 5 cùng tỷ trọng đóng góp ngày càng gia tăng từ dòng 250ml có giá bán trung bình cao hơn. Do đó, Chứng khoán Vietcap (VCSC) ước tính sản lượng bia quý 3 đi ngang đến giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Ngoài các đợt tăng giá vào tháng 4 và tháng 5, SAB đã tăng giá lần thứ ba vào tháng 10. Do đó, VCSC kỳ vọng tăng trưởng doanh số bia quý 4 tiếp tục được thúc đẩy bởi giá bán.

Biên lợi nhuận gộp mảng bia cải thiện 1,0 điểm % lên 40,5% trong quý 3 do malt và nhôm đã được phòng hộ giá tốt cho năm 2026. SAB cũng đã phòng hộ giá cả hai nguyên liệu này đến hết quý 2/2027, và ban lãnh đạo kỳ vọng môi trường chi phí thuận lợi hơn, với dư địa tăng giá malt hạn chế nhờ vụ thu hoạch tốt tại Úc và giá nhôm có xu hướng giảm khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.

Sau khi thu hẹp khoảng cách với đối thủ gần nhất vào tháng 6, thị phần của SAB giảm trong quý 3, dù chênh lệch đã thu hẹp nhẹ trở lại trong tháng 9. Bia Saigon vẫn là thương hiệu bia số 1 xét theo sản lượng bán ra (sell-out), theo nghiên cứu của bên thứ ba.

Về triển vọng quý 4/2026, SAB đã chuẩn bị cho mùa bán hàng Tết trong quý 4, phù hợp với nhận định của VCSC về việc các kênh phân phối tăng cường nhập hàng trước thời điểm thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 70% vào năm 2027.

Ban lãnh đạo SAB kỳ vọng Bia Saigon Lager dẫn dắt sản lượng dịp Tết, trong khi các dòng cận cao cấp (Saigon Gold, Saigon Chill, Saigon Special) thúc đẩy tăng trưởng biên lợi nhuận. SAB cũng vừa ra mắt 333 Triple Pure, sản phẩm mới trước mùa cao điểm dịp Tết nhằm thúc đẩy xu hướng cao cấp hóa.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/11, giá cổ phiếu SAB giảm 0,35% xuống 42.600 đồng/cổ phiếu.