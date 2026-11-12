Sa thải Michael Carrick, MU phải đền bù bao nhiêu tiền?

Ngày 12/11, MU chính thức sa thải HLV Michael Carrick sau khởi đầu không như kỳ vọng ở mùa giải 2026-2027. Đội bóng chỉ giành được một chiến thắng trong 10 vòng đầu tiên tại Premier League, rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Quyết định này khiến Carrick trở thành nhà cầm quân thứ 7 rời Old Trafford trong vòng 6 năm qua, nếu tính cả những HLV tạm quyền.

HLV Michael Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo một số nguồn tin, khoản đền bù dành riêng cho Carrick được ước tính khoảng 2,9 triệu bảng. Hợp đồng ký hồi tháng 5/2026 của nhà cầm quân người Anh có điều khoản cho phép MU thanh toán phần lương còn lại của mùa giải trong trường hợp chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, CLB chưa công bố số tiền chính thức.

Trong khi đó, tờ The Telegraph ước tính khoản đền bù dành cho Carrick cùng hai trợ lý Steve Holland và Jonathan Woodgate ít nhất là 5 triệu bảng. Sự khác biệt giữa hai con số có thể xuất phát từ phạm vi tính toán: một số nguồn chỉ đề cập khoản dành cho HLV trưởng, trong khi những nguồn khác tính cả các thành viên ban huấn luyện.

Việc chia tay Carrick tiếp tục nối dài danh sách những nhà cầm quân rời Old Trafford. Theo thống kê kể từ tháng 11/2020, 7 HLV lần lượt rời đội bóng gồm Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim và Darren Fletcher. Riêng Carrick từng có hai giai đoạn dẫn dắt đội bóng, một lần với vai trò tạm quyền cuối năm 2021 và lần trở lại từ tháng 1/2026.

Đáng chú ý, những "cuộc chia tay" gần đây khiến MU phải chi những khoản tiền không nhỏ. Theo hồ sơ tài chính của CLB, việc chấm dứt hợp đồng với Erik ten Hag cùng các cộng sự năm 2024 phát sinh khoảng 10,4 triệu bảng, bao gồm chi phí thanh lý hợp đồng và khoản xóa sổ tài sản vô hình liên quan. Đến trường hợp Ruben Amorim, báo cáo tháng 2/2026 cho thấy đội bóng phải chi khoảng 15,9 triệu bảng để thanh toán cho HLV người Bồ Đào Nha và ban huấn luyện.

Nếu cộng các khoản liên quan đến việc chia tay Ten Hag, Amorim và Carrick, tổng chi phí của MU được ước tính khoảng 29,2 triệu bảng. Con số này bao gồm cả các khoản dự phòng và ước tính bồi thường, chưa phải tổng chi phí cho toàn bộ những lần thay đổi HLV trong giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson.

Không chỉ tốn kém khi chấm dứt hợp đồng với HLV, MU còn phải đối mặt với khoản chi lớn để tìm kiếm người kế nhiệm. Mauricio Pochettino đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng tại Old Trafford. Theo The Standard, đội bóng nước Anh có thể phải trả khoảng 7,4 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của nhà cầm quân người Argentina với Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Trước đó, MU cũng từng phải trả 11 triệu bảng cho Sporting Lisbon để đưa Amorim về Old Trafford vào tháng 11/2024, trước khi tiếp tục phát sinh khoản chi phí lớn khi chấm dứt hợp đồng với ông và ê-kíp huấn luyện. Những con số này cho thấy việc liên tục thay đổi HLV không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định chuyên môn mà còn tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của đội bóng.