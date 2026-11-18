Băng tuyết phủ trên đường đi của tàu hỏa từ ga Đỗ Quyên lên đỉnh Fansipan. Ảnh: Cục Du lịch

Điểm hẹn mùa Đông giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn

Trong bài giới thiệu công bố ngày 7/11/2026, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda gợi ý năm điểm đến để trải nghiệm mùa đông ở châu Á, gồm Zao Onsen của Nhật Bản, Taebaek của Hàn Quốc, Gulmarg của Ấn Độ, Kanas của Trung Quốc và Sa Pa của Việt Nam.

Danh sách hướng đến những trải nghiệm mùa lạnh gắn với cảnh quan và đời sống địa phương. Agoda cho rằng các chuyến đi đang có sự dịch chuyển từ những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, nơi du khách phải chờ lâu để đi cáp treo và chi phí lưu trú tăng cao, sang những điểm đến nhỏ hơn, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhịp sống bản địa.

Với Sa Pa, nền tảng này nhấn mạnh nét đặc biệt của mùa Đông tại một điểm đến ở Đông Nam Á. Khi không khí lạnh tràn qua dãy Hoàng Liên Sơn, sương giá và đôi khi một lớp tuyết mỏng có thể làm thay đổi diện mạo cảnh quan nơi đây. Trong màn sương, những phiên chợ vùng cao vẫn tiếp tục họp, mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống của người dân.

Bốn điểm đến còn lại có những dấu ấn riêng. Zao Onsen của Nhật Bản nổi bật với các cây lá kim phủ tuyết tạo thành hình thù được gọi là “quái vật tuyết”; Taebaek ở Hàn Quốc có lễ hội tuyết vào cuối tháng Một. Vùng đất Gulmarg của Ấn Độ lại hấp dẫn người yêu trượt tuyết và trải nghiệm cáp treo trên vùng núi Kashmir, còn Kanas (Trung Quốc) gây ấn tượng với hồ đóng băng cùng những ngôi làng của người Tuva.

Ông Jay Lee, Giám đốc khu vực Bắc Á của Agoda, nhận định: “Mùa Đông ở châu Á có rất nhiều điều thú vị dành cho những du khách sẵn sàng khám phá những nơi xa hơn một chút”. Theo ông, từ làng miền núi phủ tuyết đến suối khoáng nóng ngoài trời, mỗi điểm đến mang lại một cách tận hưởng mùa đông và tìm hiểu cuộc sống địa phương.

Ở Sa Pa, tuyết là hiện tượng hiếm gặp, phụ thuộc điều kiện thời tiết từng đợt. Du khách nên theo dõi dự báo gần ngày khởi hành, chuẩn bị trang phục giữ ấm và lựa chọn phương tiện phù hợp khi đường có băng, sương mù hoặc trơn trượt.

Lễ hội mùa Đông gắn với Ngày hội tuyết Sa Pa mang đến cho du khách nhiều ấn tượng đẹp. Ảnh: Cục Du lịch

Từ Fansipan đến những bản làng dưới chân núi

Giữa dãy Hoàng Liên Sơn, vùng đất Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai có những thung lũng sâu, ruộng bậc thang trải dọc sườn núi và các bản làng ẩn hiện trong sương. Mùa Đông đem đến cho vùng đất này một diện mạo khác, khi cái lạnh bao trùm phố núi và sương giá đôi khi xuất hiện quanh đỉnh Fansipan. Với du khách đến từ những vùng khí hậu ấm áp, trải nghiệm mùa lạnh giữa cảnh quan miền núi Đông Nam Á là một nét hấp dẫn riêng.

Từ trung tâm Sa Pa, hành trình khám phá có thể bắt đầu bằng chuyến cáp treo lên Fansipan. Trong khoảng 15 phút di chuyển, du khách được ngắm nhìn núi rừng trước khi tiếp tục lên đỉnh, tham quan quần thể công trình tâm linh và cảm nhận không khí vùng núi cao. Tùy điều kiện thời tiết, cảnh vật có lúc hiện rõ, có lúc khuất trong mây, mang đến những trải nghiệm khác nhau trong mỗi chuyến đi.

Dưới chân núi, thung lũng Mường Hoa mở ra hành trình gần gũi với đời sống bản địa. Lưu trú tại Tả Van, du khách có thêm thời gian đi bộ qua bản, ngắm ruộng bậc thang và tìm hiểu sinh hoạt của người dân. Trong những ngôi nhà của người Giáy, các hộ kinh doanh làm homestay chú trọng gìn giữ kiến trúc, phong tục truyền thống cùng với việc bổ sung tiện nghi phục vụ khách. Nếp nhà và văn hóa cộng đồng trở thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Ở Cát Cát, du khách có thể theo dõi những công đoạn nhuộm chàm, thêu hoa văn, dệt vải của người Mông để hiểu thêm công sức làm nên các sản phẩm thủ công. Tại Tả Phìn, tắm lá thuốc của người Dao đỏ đem đến một cách tiếp cận khác với văn hóa địa phương, thông qua tập quán được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những hoạt động ấy giúp người đến thăm có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu tri thức và kỹ năng của người dân vùng cao.

Sau những giờ khám phá, bữa ăn với cơm lam, cá suối nướng, lợn cắp nách hay rau cải mèo nối dài hành trình bằng hương vị địa phương. Với khách nghỉ tại homestay, bữa cơm còn là dịp tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến và những thói quen sinh hoạt trong gia đình chủ nhà.

Ngay tại trung tâm Sa Pa, nghề thủ công cũng được giới thiệu qua các hoạt động trải nghiệm. Có cơ sở ẩm thực đặt khung cửi cạnh khu vực phục vụ, hướng dẫn khách thử dệt trong lúc chờ món ăn. Các chương trình du lịch về đêm đã kết hợp trình diễn se lanh, thêu, vẽ sáp ong với giới thiệu sản phẩm thủ công, thưởng trà và tìm hiểu dược liệu, mở thêm lựa chọn cho du khách sau giờ tham quan.