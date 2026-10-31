Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện diễn ra từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và kết nối du lịch. Qua đó, tạo không gian giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá sản phẩm địa phương và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch.

Sa Pa tổ chức Tuần văn hóa “Sa Pa tình hoa hội tụ” chào đón năm mới 2027 Ảnh: laocai.gov.vn

Điểm nhấn là Tuần văn hóa “Sa Pa tình hoa hội tụ” năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại Sân Quần, không gian văn hóa Sa Pa. Chương trình gồm lễ khai mạc, giới thiệu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng cùng các sản phẩm thủ công truyền thống.

Trong tháng 11, Sa Pa cũng dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa Sa Pa, Lào Cai với Tam Đảo, Phú Thọ, nhằm tăng cường liên kết vùng, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá điểm đến và mở rộng cơ hội hợp tác phát triển du lịch.

Tiếp nối chuỗi hoạt động là các chương trình chào mừng Giáng sinh năm 2026 với không gian trang trí, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm mùa đông. Đáng chú ý, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra từ 20 giờ ngày 31/12/2026 tại Sân Quần, phường Sa Pa, với các tiết mục nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động đếm ngược thời khắc chuyển giao năm mới.

Sáng 1/1/2027, chương trình đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Sa Pa trong năm mới sẽ được tổ chức tại Công viên văn hóa các dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh Sa Pa là điểm đến thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa.

Thông qua chuỗi sự kiện, Sa Pa kỳ vọng tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong dịp cuối năm 2026, chào đón năm mới 2027.