Sa Pa tổ chức Tuần văn hóa 'Sa Pa tình hoa hội tụ'

Tuần văn hóa “Sa Pa tình hoa hội tụ” năm 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến 24/11/2026. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Theo kế hoạch, chuỗi chương trình kéo dài từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027, kết hợp hoạt động văn hóa, nghệ thuật với xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm du lịch. Người dân, du khách có dịp giao lưu, trải nghiệm nét đặc trưng địa phương.

Trọng tâm là Tuần văn hóa “Sa Pa tình hoa hội tụ” năm 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến 24/11/2026. Lễ khai mạc mở đầu cho các hoạt động giới thiệu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc và chương trình biểu diễn văn nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm thủ công truyền thống sẽ được trưng bày, quảng bá. Hoạt động giúp du khách tìm hiểu văn hóa, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương.

Cũng trong tháng 11, phường Sa Pa dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa Sa Pa, Lào Cai và Tam Đảo, Phú Thọ. Hoạt động hướng tới trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối doanh nghiệp, giới thiệu điểm đến và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương.

Sau Tuần văn hóa, chuỗi sự kiện tiếp tục với những hoạt động chào mừng Giáng sinh 2026. Không gian lễ hội được trang trí, kết hợp chương trình nghệ thuật và các trải nghiệm mùa đông, tạo thêm điểm nhấn phục vụ người dân, du khách trong dịp cuối năm.

Đáng chú ý, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến bắt đầu lúc 20h ngày 31/12/2026 tại Sân Quần, phường Sa Pa. Các tiết mục nghệ thuật, chương trình âm nhạc và màn đếm ngược sẽ góp phần tạo không khí sôi động trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Sáng 1/1/2027, Sa Pa dự kiến tổ chức đón những vị khách quốc tế đầu tiên của năm tại Công viên văn hóa các dân tộc. Hoạt động thể hiện sự thân thiện, hiếu khách và tiếp tục giới thiệu hình ảnh Sa Pa đến bạn bè quốc tế.

Thông qua Tuần văn hóa “Sa Pa tình hoa hội tụ”, phường Sa Pa kỳ vọng phát huy bản sắc văn hóa, tăng sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch, mở rộng liên kết và tạo không khí phấn khởi đón năm mới. Qua đó, khẳng định hình ảnh điểm đến giàu bản sắc văn hóa riêng.