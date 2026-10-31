Sa pa: Tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc chào đón năm mới 2027

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động được tổ chức từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến thương mại và du lịch. Các hoạt động hướng tới tạo không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm sản phẩm địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh Sa Pa là điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc.

Sa Pa mùa lễ hội thu hút đông đảo du khách. Ảnh: doingoailaocai.vn

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Tuần văn hóa “Sa Pa tình hoa hội tụ” năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại Sân Quần, không gian văn hóa Sa Pa. Chương trình gồm: lễ khai mạc, giới thiệu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, trình diễn văn nghệ, trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm thủ công truyền thống.

Cũng trong tháng 11, phường dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa Sa Pa, Lào Cai và Tam Đảo, Phú Thọ, góp phần tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá điểm đến và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch.

Tiếp đó là chuỗi hoạt động chào mừng Giáng sinh năm 2026, gồm trang trí không gian, tổ chức chương trình nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm mùa đông. Đặc biệt, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra từ 20 giờ ngày 31/12/2026 tại Sân Quần, phường Sa Pa, với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, chương trình âm nhạc và màn đếm ngược chào năm mới.

Sáng 1/1/2027, chương trình đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Sa Pa trong năm mới sẽ được tổ chức tại Công viên văn hóa các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và hiếu khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, Sa Pa hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường quảng bá sản phẩm địa phương, thúc đẩy liên kết du lịch và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách trong dịp cuối năm 2026 và chào đón năm mới 2027.