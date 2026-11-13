Sa Pa tăng cường kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt

Phường Sa Pa có 15 công trình cấp nước tập trung với công suất thiết kế dưới 1.000 m³/ngày đêm, phục vụ 532 hộ dân. Được đầu tư qua nhiều giai đoạn, các công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tại những khu dân cư.

Tuy nhiên, cùng với việc duy trì nguồn cấp ổn định, yêu cầu bảo đảm chất lượng nước trong quá trình khai thác, phân phối và sử dụng ngày càng được quan tâm.

Cán bộ Trạm Y tế phường Sa Pa kiểm tra thực tế nguồn nước sinh hoạt tại hộ dân.

Theo ông Phùng Văn Phẩu - cán bộ Trạm Y tế phường Sa Pa, đối với các công trình cấp nước, chất lượng nước chịu tác động từ điều kiện tự nhiên, môi trường khu vực đầu nguồn và công tác quản lý, vận hành. Đặc biệt, hoạt động sản xuất, chăn nuôi gần nguồn cấp hoặc việc vệ sinh, bảo dưỡng công trình không thường xuyên có thể làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm. Trong khi đó, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước, nhất là vi sinh vật và một số thành phần hóa học, không phải lúc nào cũng có thể nhận biết bằng cảm quan.

Vì vậy, bên cạnh hoạt động chuyên môn, cán bộ y tế thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân bảo vệ nguồn nước, giữ vệ sinh khu vực công trình, hạn chế những tác động từ môi trường và hoạt động chăn nuôi.

Ông Phẩu cho biết: "Khi người dân chủ động bảo vệ nguồn cấp, giữ vệ sinh bể chứa và khu vực xung quanh, công tác kiểm soát chất lượng nước sẽ có thêm điều kiện thuận lợi ngay từ cơ sở. Trường hợp phát hiện nguồn nước có dấu hiệu không bảo đảm, Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, tham mưu biện pháp khắc phục phù hợp".

Cán bộ y tế phối hợp với người dân lấy mẫu nước sinh hoạt phục vụ công tác ngoại kiểm chất lượng nước.

Cán bộ Trạm Y tế phường Sa Pa trao đổi với người dân trong quá trình kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt.

Tại tổ dân phố Lao Chải, công trình cấp nước sinh hoạt Cầu Lá Chuối đã phục vụ người dân hơn 20 năm. Nguồn nước từ công trình gắn liền với sinh hoạt thường ngày của các hộ dân trong khu vực. Đối với người sử dụng, sự quan tâm của chính quyền và ngành y tế trong kiểm tra, giám sát chất lượng nước góp phần tạo thêm sự yên tâm, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước chung.

Gia đình ông Lý A Thanh là một trong những hộ sử dụng nước từ công trình. Theo ông Thanh, người dân mong muốn việc kiểm tra chất lượng nước tiếp tục được duy trì, kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Ông Thanh cho biết: "Nguồn nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày nên chất lượng nước là điều bà con rất quan tâm. Chúng tôi mong cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, thông tin kết quả để người dân yên tâm sử dụng, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ".

Công tác lấy mẫu nước được thực hiện tại các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn phường Sa Pa.

Mẫu nước được thu thập tại vòi cấp nước để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng theo quy định.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ nguồn nước, phường Sa Pa tăng cường giám sát chất lượng nước sinh hoạt thông qua hoạt động ngoại kiểm. Trạm Y tế phường đã phối hợp triển khai ngoại kiểm chất lượng nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn. Thông qua việc lấy mẫu, kiểm nghiệm tại công trình và các điểm sử dụng, cơ quan chuyên môn đánh giá chất lượng nước theo quy chuẩn. Qua đó, kịp thời phát hiện những thông số không đạt yêu cầu, tham mưu biện pháp xử lý, khắc phục.

Theo ông Phạm Nhật Vũ - Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Sa Pa, ngay từ đầu năm, Trạm đã tham mưu đưa chỉ tiêu ngoại kiểm chất lượng nước sinh hoạt vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Sa Pa tổ chức thực hiện. Việc chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí giúp Trạm Y tế duy trì hoạt động ngoại kiểm, từng bước nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng nước trên địa bàn”.

Việc chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí giúp Trạm Y tế duy trì hoạt động ngoại kiểm, từng bước nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng nước trên địa bàn.

Ông Phạm Nhật Vũ cho biết: Ngoại kiểm là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng nước, kịp thời đề xuất giải pháp đối với những thông số không đáp ứng quy chuẩn.

Thời gian tới, Trạm tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp với các đơn vị cấp nước tăng cường vệ sinh công trình, duy trì lấy mẫu kiểm nghiệm và theo dõi chất lượng nước sinh hoạt. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, phát hiện nguy cơ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong quản lý, bảo vệ nguồn nước. Ông Phạm Nhật Vũ - Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Sa Pa

Cán bộ Trạm Y tế phường Sa Pa trao đổi, tổng hợp thông tin phục vụ công tác giám sát chất lượng nước sinh hoạt.

Để kiểm soát hiệu quả chất lượng nước sinh hoạt, phường Sa Pa cần gắn hoạt động kiểm nghiệm với trách nhiệm khắc phục những tồn tại tại từng công trình cấp nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.