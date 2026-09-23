Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Sa Pa từ lâu được biết đến là một trong những điểm săn mây hấp dẫn của Tây Bắc. Trong những ngày thời tiết thuận lợi, từ sáng sớm, mây trắng từ các thung lũng dâng lên, bao phủ những dãy núi, bản làng và len qua từng khoảng rừng, tạo nên khung cảnh như một bức tranh thủy mặc.

Mây đẹp đôi khi chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Bởi vậy, mỗi khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua mây, mây luồn qua rừng cây hay những dãy núi thấp thoáng giữa biển mây đều trở thành “phần thưởng” dành cho người kiên nhẫn chờ đợi.

Giữa mênh mang núi rừng, những lớp mây trắng biến đổi từng phút khiến Sa Pa mỗi sớm mai mang một vẻ đẹp khác nhau: khi dịu dàng, thơ mộng, lúc hùng vĩ và đầy mê hoặc.

Nhà thờ Sa Pa trong mây buổi sớm.

Đẹp nhất là thời điểm bình minh. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, biển mây dần chuyển sắc sang màu vàng.

Để có bức ảnh về mây luồn ấn tượng, bạn nên chụp ngược sáng hoặc ngang sáng.

Ánh nắng xuyên qua từng lớp mây, phủ lên núi rừng những gam màu vàng óng.

Có lúc mây cuộn thành từng lớp trên các sườn núi, lúc lại tràn xuống thung lũng, những nếp nhà ẩn hiện giữa biển mây trắng.

Mùa săn mây Sa Pa thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau. Đến Sa Pa vào mùa săn mây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.

Săn mây ở Sa Pa phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên chụp ảnh tại Sa Pa, sau những đêm có mưa, độ ẩm cao và sáng hôm sau trời quang là thời điểm dễ xuất hiện lớp mây đẹp.

Thời gian này, tiết trời ở Sa Pa dịu mát, dải nhiệt độ từ 14 - 20 độ C, thích hợp cho việc hình thành các đám mây. Gió càng nhẹ, mây càng dày và đẹp.

Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời.

Huyền ảo thủy mặc Sa Pa.