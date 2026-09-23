Sa Pa huyền ảo giữa biển mây
Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.
Sa Pa từ lâu được biết đến là một trong những điểm săn mây hấp dẫn của Tây Bắc. Trong những ngày thời tiết thuận lợi, từ sáng sớm, mây trắng từ các thung lũng dâng lên, bao phủ những dãy núi, bản làng và len qua từng khoảng rừng, tạo nên khung cảnh như một bức tranh thủy mặc.
Mây đẹp đôi khi chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Bởi vậy, mỗi khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua mây, mây luồn qua rừng cây hay những dãy núi thấp thoáng giữa biển mây đều trở thành “phần thưởng” dành cho người kiên nhẫn chờ đợi.
Giữa mênh mang núi rừng, những lớp mây trắng biến đổi từng phút khiến Sa Pa mỗi sớm mai mang một vẻ đẹp khác nhau: khi dịu dàng, thơ mộng, lúc hùng vĩ và đầy mê hoặc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/sa-pa-huyen-ao-giua-bien-may-post910139.html