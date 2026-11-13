Sa Pa huy động khoảng 250 người tìm kiếm du khách nước ngoài mất liên lạc

Theo thông tin từ Công an phường Sa Pa, Lào Cai, lúc 20 giờ 10 phút ngày 10/11, đơn vị tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của nhân viên Đại sứ quán Kuwait về việc tìm kiếm ông Khalid Aldawoud, sinh ngày 7/12/1975, quốc tịch Kuwait, mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

Đại diện UBND phường Sa Pa (Lào Cai) họp huy động cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tìm kiếm du khách Kuwait mất liên lạc.

Qua xác minh ban đầu, ông Khalid Aldawoud lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11. Sáng 7/11, ông thuê xe máy Yamaha PG-1, màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78 rồi rời cơ sở lưu trú. Từ thời điểm này, gia đình và người thân không liên lạc được với ông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa khẩn trương xác minh, thu thập thông tin nhân thân, đặc điểm phương tiện và lịch trình di chuyển của du khách; đồng thời báo cáo Công an tỉnh Lào Cai, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường phối hợp rà soát địa bàn.

Các lực lượng sẵn sàng tham gia tìm kiếm du khách.

Thông tin tìm kiếm cũng được đăng tải trên mạng xã hội nhằm huy động sự hỗ trợ của người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tối 12/11, Công an phường tìm thấy chiếc xe máy ông Khalid Aldawoud thuê tại khu vực Ô Quý Hồ.

Sáng 13/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, đánh giá tình hình, hiệp đồng và phân công nhiệm vụ tìm kiếm. Ông Cao Bá Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa, chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở thông tin xác minh và kết quả rà soát, các lực lượng xác định khu vực trọng điểm tìm kiếm tại hồ Thác Bạc và khu vực giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai.

Ngay sau cuộc họp, ông Cao Bá Quý trực tiếp cùng khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng triển khai tìm kiếm tại khu vực Sín Chải, Thác Bạc. Trong đó, lực lượng quân sự có 85 người, Công an 135 người; Ban Chỉ huy và bộ phận hậu cần 30 người.

Các lực lượng tập trung rà soát những khu vực nghi vấn, khai thác nguồn tin từ người dân; duy trì phối hợp, thông tin liên lạc và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo thông tin cung cấp sáng 13/11, công tác tìm kiếm du khách vẫn đang được triển khai.

Công an phường Sa Pa đề nghị người dân, du khách có thông tin liên quan đến ông Khalid Aldawoud kịp thời thông báo qua số điện thoại 02143.789.999 để phối hợp xác minh, tìm kiếm.