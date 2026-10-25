Sa mạc tại Australia 'biến hình' sau những trận mưa hiếm gặp

Vùng hẻo lánh tại Australia khoác lên mình những sắc màu rực rỡ khi nước lũ tràn qua các dòng sông và suối. (Nguồn: The Guardian)

Những trận mưa lớn trong mùa mưa vừa qua đã biến vùng sa mạc khô cằn ở miền Trung Australia thành một bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, hồ Kati Thanda – Lake Eyre, hồ lớn nhất Australia xét theo diện tích bề mặt, đã ngập nước trên quy mô hiếm thấy trong nhiều thập niên.

Theo The Guardian, lượng mưa tại khu vực phía tây bang Queensland cao hơn gần 50% so với mức trung bình dài hạn. Mưa lớn gây ngập lụt, làm chết gia súc và khiến nhiều tuyến đường vùng hẻo lánh bị chia cắt. Tuy nhiên, lượng nước dồi dào cũng làm đầy ba hệ thống sông lớn gồm Georgina, Diamantina và Cooper Creek, đưa nước chảy về hồ Kati Thanda – Lake Eyre. Mưa tại khu vực hồ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, góp phần tạo nên cảnh tượng khác thường kể từ năm 1974.

Nhìn từ trên cao, vùng sa mạc hiện lên với những dải cây xanh, dòng nước xanh ngọc, đất đỏ và các mảng hồ muối trắng. Cỏ, hoa sa mạc cùng những loài thực vật như keo cát, bụi muối và lignum phát triển dọc theo hàng trăm dòng sông, con lạch uốn lượn giữa vùng đất khô hạn.

Hồ Kati Thanda – Lake Eyre dài khoảng 144 km, rộng 77 km, có diện tích khoảng 9.500 km². Đây cũng là nơi có điểm thấp nhất Australia, nằm dưới mực nước biển khoảng 15 m. Do không có dòng thoát nước ra biển, nước tích tụ trong hồ cuối cùng sẽ bốc hơi. Vào những thời điểm khô hạn, hồ thường biến thành một đồng muối rộng lớn.

Đàn bồ nông tập trung tại hồ Kati Thanda – Lake Eyre, Australia, khi nước lũ tạo điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật phát triển. (Nguồn: The Guardian)

Sự thay đổi của hồ còn kéo theo những chuyển biến đáng chú ý trong hệ sinh thái. Khi nước đổ về, trứng của các loài động vật phù du và thực vật phù du có thể nở trở lại sau thời gian dài nằm bất động trong lớp muối. Những sinh vật nhỏ này tạo nguồn thức ăn cho cá, sau đó thu hút nhiều loài chim đến kiếm ăn và sinh sản.

Hàng nghìn con bồ nông đã tập trung tại các vùng nước nông và làm tổ trên những bãi cát nổi giữa hồ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng ghi nhận một số chim non chết, có thể do nguồn thức ăn suy giảm khi độ mặn của nước tăng lên trong quá trình bốc hơi.

Dù vậy, cảnh tượng xanh tươi này khó kéo dài. Trong những tháng nóng sắp tới, nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 45 độ C, khiến nước nhanh chóng bốc hơi và để lộ trở lại những lớp muối, bụi cùng đất đỏ bên dưới. Khi ấy, vùng sa mạc sẽ dần trở về diện mạo khô cằn quen thuộc.