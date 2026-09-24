Sa mạc nở hoa sau mưa lớn kỷ lục do El Niño tại Chile

Sa mạc Atacama phủ đầy hoa sau những trận mưa lớn bất thường. (Nguồn: Getty Images)

Atacama là một trong những sa mạc khô hạn nhất thế giới. Sau những trận mưa lớn tại miền Bắc Chile, nhiều khu vực vốn khô cằn nay được phủ bởi hoa màu tím và trắng, tạo nên hiện tượng được gọi là “sa mạc nở hoa”.

Dưới lớp đất của Atacama có hạt giống và củ của khoảng 200 loài thực vật. Chúng có thể nằm im trong thời gian dài và chỉ nảy mầm khi có đủ nước cùng các điều kiện thích hợp. Lượng mưa liên quan đến hiện tượng El Niño đã tạo điều kiện để nhiều loài thực vật phát triển và nở hoa, làm thay đổi diện mạo sa mạc.

Những loài hoa bản địa tại Atacama nở rộ, tạo nên cảnh sắc đặc biệt giữa vùng sa mạc khô cằn. (Nguồn: Getty Images)

Hiện tượng này cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Lượng mưa trong mùa này đặc biệt lớn. Tại một số khu vực, lượng mưa vượt 180 mm. Ông César Pizarro, phụ trách đa dạng sinh học tại Atacama thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Chile (Conaf), cho biết đây là mức “chưa từng được ghi nhận trước đây”.

Nước mưa đã thấm sâu hơn bình thường vào lớp cát, giúp thảm thực vật phát triển tại khu bảo tồn thiên nhiên cách thủ đô Santiago khoảng 800 km về phía Bắc.

Theo dự báo của Conaf, hiện tượng “sa mạc nở hoa” sẽ đạt đỉnh vào tháng 10. Cơ quan này ước tính khoảng 15.000 ha có thể được phủ kín hoa.

Những cánh đồng hoa tại sa mạc Atacama dưới ánh hoàng hôn. (Nguồn: Getty Images)

Hiện tượng sa mạc nở hoa xuất hiện sau một giai đoạn mưa lớn liên quan đến El Niño. Đây là hiện tượng khí hậu xảy ra khi nhiệt độ nước biển bề mặt tại khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương xích đạo tăng lên.

Sự ấm lên của nước biển có thể làm thay đổi chế độ gió và lượng mưa tại nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đợt El Niño hiện nay có thể là mạnh nhất kể từ khi các số liệu tương tự được ghi nhận cách đây khoảng 40 năm.

Tuy nhiên, những trận mưa lớn tại Chile hồi tháng 7 cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Ít nhất 13 người thiệt mạng, trong khi khoảng 4.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

(theo Euronews)