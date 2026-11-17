Đối tượng Mộng Văn Tám bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-8-2016, Mộng Văn Tám (1984, trú xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) có hành vi chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Phan Đình Quang (1991, trú tỉnh Kon Tum cũ). Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bị can và ra quyết định truy nã đối với Mộng Văn Tám về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong gần 9 năm trốn nã, đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú, thậm chí vượt biên sang Lào làm thuê. Sau quá trình kiên trì xác minh, ngày 14-11-2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị chức năng liên quan bắt giữ Mộng Văn Tám.