Sa lưới sau 10 năm trốn nã

Cơ quan Công an bắt đối tượng Nguyễn Thị Hồng.

Được biết, năm 2016, Hồng bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau 10 năm trốn nã, mới đây Hồng về Đà Lạt thăm người thân thì bị Công an phường Cam Ly – Đà Lạt phát hiện, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt giữ.