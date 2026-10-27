Sa lưới sau 10 năm trốn nã
Công an phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngày 26-10 cho biết, vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng (1970, trú phường Cam Ly - Đà Lạt) theo quyết định truy nã.
Được biết, năm 2016, Hồng bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau 10 năm trốn nã, mới đây Hồng về Đà Lạt thăm người thân thì bị Công an phường Cam Ly – Đà Lạt phát hiện, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt giữ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sa-luoi-sau-10-nam-tron-na-post360042.html