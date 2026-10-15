Sa lưới pháp luật sau hơn 1 năm trốn truy nã

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan Công an.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin về việc phối hợp với Công an xã Quang Minh, thành phố Hà Nội bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thúy (SN 1989, trú tại khu Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh), đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/9/2025, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, trú tại thôn 7, đặc khu Vân Đồn) và Nguyễn Văn Trường (SN 1989, trú tại thôn Đông Hợp, đặc khu Vân Đồn) đã góp tiền mua ma túy đá thông qua Nguyễn Thị Thúy. Sau khi mua được ma túy, các đối tượng cùng sử dụng tại khu vực nghĩa trang thôn Đông Trung, đặc khu Vân Đồn, sau đó tiếp tục sử dụng tại nhà Trường.

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ vật chứng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Trường về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau khi biết những người liên quan bị bắt giữ, ngay trong đêm 25/9/2025, Thúy thu dọn đồ đạc cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương nhằm né tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thúy về tội danh trên.

Quá trình truy tìm gặp nhiều khó khăn do Thúy liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn tại Nghệ An và Hà Nội nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiên trì xác minh, rà soát thông tin, tập trung làm rõ hành trình di chuyển và nơi đối tượng có khả năng xuất hiện; đồng thời phối hợp với Công an địa phương tổ chức truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/10/2026, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thúy khi đối tượng đang di chuyển trên đường tỉnh 35, khu đô thị Chi Đông, thôn Chi Đông 1, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội để tìm địa điểm thuê trọ tiếp tục lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, Thúy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và quá trình bỏ trốn.