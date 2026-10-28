Sà lan với 2.000 lít dầu mắc cạn tại vùng biển Lâm Đồng

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Sáng 28/10, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Lâm Đồng) cho biết một sà lan (tàu chuyên dùng vận chuyển hàng hóa) máy bị mắc cạn tại khu vực biển phường Phước Hội sau khi gặp sóng to, gió lớn. Rất may, cả 3 thuyền viên trên phương tiện đều đã lên bờ an toàn, không có thiệt hại về người.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 27/10, ông C.H.L (sinh năm 1981, thường trú tại thành phố Hải Phòng), thuyền viên trên sà lan BN 14XX, đã đến Đồn Biên phòng Phước Lộc trình báo vụ việc.

Sà lan mang số hiệu BN 14XX (cấp phương tiện VR-SII) có trọng tải 865 tấn, với chiều dài 55,7 m và chiều rộng 8,6 m. Phương tiện do ông D.V.N (sinh năm 1989, quê Hải Phòng) làm thuyền trưởng, điều khiển cùng 2 thuyền viên khác.

Khoảng 12 giờ ngày 26/10, sà lan rời cảng Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đi thành phố Hải Phòng, không chở hàng hóa. Đến khoảng 17 giờ ngày 27/10, phương tiện neo đậu tránh gió tại vị trí cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về phía Nam.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, do sóng to, gió lớn, sà lan bị đứt dây neo, hỏng máy, trôi dạt vào bờ và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về phía Nam. Thời điểm xảy ra sự việc, trên sà lan còn khoảng 2.000 lít dầu DO, đã được khóa van an toàn. Cả 3 thuyền viên đã lên bờ an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục nắm tình hình, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và thông tin đến các lực lượng chức năng để phối hợp theo dõi, hỗ trợ xử lý vụ việc.

Lực lượng biên phòng tiếp tục theo dõi, chủ động phòng ngừa nguy cơ sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường biển./.