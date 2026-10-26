Sà lan va chạm làm hỏng cầu Nông Sản Thực Phẩm ở Cà Mau

Xà lan va chạm và kẹt tại nhịp giữa cầu Nông Sản Thực Phẩm

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, ông Trần Văn Sức (thuyền trưởng) điều khiển tàu kéo sà lan lưu thông trên sông ở xã Đầm Dơi va chạm vào cầu Nông Sản Thực Phẩm. Tại hiện trường, nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Nhận tin báo, UBND xã Đầm Dơi phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau phong tỏa hiện trường, rào chắn hai bên đầu cầu, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.