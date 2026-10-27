Sà lan va chạm khiến nhịp giữa cầu ở Cà Mau bị lệch: Đề xuất 3 phương án khắc phục

Nhịp giữa lệch một góc khoảng 70cm

Liên quan đến sự cố sà lan va chạm làm lệch nhịp giữa cầu Nông Sản Thực Phẩm, chiều 27/10, ông Lê Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, đồng thời làm việc với chủ phương tiện tàu kéo và sà lan để thống nhất phương án khắc phục.

Hiện trường sà lan vướng vào cầu Nông Sản Thực Phẩm ở Cà Mau.

"Hiện nay, địa phương đã làm việc với các bên liên quan và đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn để lựa chọn phương án tối ưu, sớm đưa công trình vào khai thác trở lại", ông Công nói và cho biết thêm, cây cầu Nông Sản Thực Phẩm chỉ phục vụ cho việc đi lại của người đi bộ và xe máy.

Theo ông Nguyễn Tấn Nghìn, Trưởng phòng Kinh tế xã Đầm Dơi, chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn hai đầu đường dẫn vào cầu Nông Sản Thực Phẩm, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu trong thời gian chờ xử lý, khắc phục sự cố. Đồng thời, người dân được hướng dẫn di chuyển tạm thời qua cầu Sông Đầm, cách cầu Nông Sản Thực Phẩm hơn 200m.

Sáng 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng cùng UBND xã Đầm Dơi khảo sát thực tế sự cố tại cầu Nông Sản Thực Phẩm.

Qua kiểm tra bề mặt cầu, mặt dưới bản mặt cầu, dầm và đầu dầm, đoàn công tác chưa ghi nhận dấu hiệu nứt, hư hỏng kết cấu đáng kể. Tuy nhiên, một số vị trí cạnh phía dưới của dầm bê tông dự ứng lực bị mẻ. Đáng chú ý, nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu một góc khoảng 70cm.

Nhịp giữa cầu Nông Sản Thực Phẩm bị lệch khi nhìn từ trên cao.

Đề xuất 3 phương án khắc phục sự cố

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn công tác đề xuất 3 phương án xử lý. Cụ thể:

Phương án 1: Sử dụng cần cẩu để đưa nhịp giữa bị lệch trở về vị trí ban đầu; sau đó khắc phục các hư hỏng liên quan, kiểm định và thử tải nhằm bảo đảm khả năng chịu tải theo thiết kế.

Phương án 2: Sử dụng sà lan tự hành để đỡ, đưa nhịp giữa bị lệch trở về vị trí ban đầu; đồng thời khắc phục các hư hỏng liên quan, kiểm định và thử tải theo yêu cầu kỹ thuật.

Phương án 3: Sử dụng kích thủy lực để nâng, điều chỉnh các dầm cầu về vị trí ban đầu; sau đó sửa chữa những hư hỏng phát sinh, kiểm định và thử tải nhằm đánh giá khả năng khai thác theo thiết kế.

Từ các phương án được đề xuất, UBND xã Đầm Dơi sẽ thuê đơn vị tư vấn kiểm tra, đánh giá và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất, bảo đảm chất lượng công trình sau khắc phục cũng như an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trở lại.

Theo thông tin từ địa phương, chủ phương tiện tàu kéo và sà lan đã thống nhất với các giải pháp xử lý do đoàn công tác đề xuất, đồng thời cam kết khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Chủ phương tiện cũng cam kết chi trả các chi phí liên quan đến việc lập phương án, xây dựng giải pháp thi công và tổ chức khắc phục sự cố.

Trong thời gian chờ xử lý, chủ phương tiện có trách nhiệm tự quản lý tàu kéo, sà lan và chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương trong quá trình khắc phục cầu.

Như Báo Xây dựng đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 26/10, ông T.V.S., thuyền trưởng tàu kéo sà lan mang số hiệu VR09029320 thuộc Công ty T.H., điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến sông Đầm Dơi. Khi đến khu vực cầu Nông Sản Thực Phẩm, nối địa bàn ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi, thiết bị chở trên sà lan vướng vào gầm cầu, khiến nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đầm Dơi phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Hòa Trung, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau, kiểm tra hiện trường, đánh giá sơ bộ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.