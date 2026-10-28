Sà lan mắc cạn trên vùng biển Lâm Đồng, 3 thuyền viên an toàn

Lúc 22 giờ 30 phút ngày 27-10, ông C.H.L (sinh năm 1981, thường trú tại TP Hải Phòng), thuyền viên trên sà lan BN 14XX, đến Đồn Biên phòng Phước Lộc trình báo vụ việc. Sà lan có cấp phương tiện VR-SII, trọng tải 865 tấn, dài 55,7m, rộng 8,6m, do ông D.V.N (sinh năm 1989, quê Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Trên phương tiện có tổng cộng 3 thuyền viên.

Sà lan BN 14XX mắc cạn ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 12 giờ ngày 26-10, sà lan rời cảng Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đi Hải Phòng, không chở hàng. Khoảng 17 giờ ngày 27-10, phương tiện neo đậu tránh gió tại vị trí cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về phía Nam.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, do sóng to, gió lớn, sà lan bị đứt dây neo, hỏng máy, trôi dạt vào bờ và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về phía Nam. Thời điểm xảy ra sự việc, trên sà lan còn khoảng 2.000 lít dầu DO; các van dầu đã được khóa an toàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi nắm tình hình; báo cáo chính quyền địa phương, thông tin đến các lực lượng chức năng để phối hợp theo dõi, hỗ trợ xử lý vụ việc. Lực lượng Biên phòng tiếp tục theo dõi, chủ động phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, bảo vệ môi trường biển.