Sà lan mắc cạn, tàu cá bốc cháy trong đêm

Ngày 28/10, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Lâm Đồng) cho biết, khoảng 22 giờ 30 phút tối 27/10, ông C.H.L (SN 1981, trú tại TP Hải Phòng), thuyền viên trên sà lan máy BN 14XX, đã đến đơn vị trình báo vụ việc phương tiện bị mắc cạn tại vùng biển Phước Hội.

Sà lan máy BN 14XX mắc cạn ở vùng biển Phước Hội.

Theo thông tin ban đầu, sà lan dài 55,7m, rộng 8,6m, trọng tải 865 tấn, thuộc cấp phương tiện VR-SII. Trên sà lan có 3 thuyền viên, do ông D.V.N. (SN 1989, trú tại thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Khoảng 12 giờ ngày 26/10, sà lan rời cảng Cần Giờ (TP.HCM) đi Hải Phòng, không chở hàng hóa. Đến khoảng 17 giờ ngày 27/10, phương tiện neo đậu tại vị trí có tọa độ 10°38’N - 107°46’E, cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về phía Nam để tránh gió.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, do sóng to, gió lớn, sà lan bị đứt dây neo, gãy láp, trôi dạt vào bờ và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về phía Nam.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên sà lan còn khoảng 2.000 lít dầu DO. Các van đã được khóa an toàn, cả 3 thuyền viên đều vào bờ an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi, hỗ trợ xử lý vụ việc, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.

Tàu cá bốc cháy trong đêm 27/10 trên địa bàn phường Phú Thủy.

Cũng trong tối 27/10, tại khu vực cửa cảng Phú Hải, phường Phú Thủy, Lâm Đồng, một tàu cá bốc cháy khi vừa xuất bến.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 10 phút, tàu cá BTh 893XX TS, có công suất 40CV do ông H.T.T. làm thuyền trưởng, hành nghề câu, vừa xuất bến tại khu vực cửa cảng Phú Hải thì bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện gây cháy.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã nhanh chóng phối hợp với Hải đội 2 huy động 2 xuồng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ cơ động tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, đồng thời tiến hành lai dắt tàu cá gặp nạn về khu vực trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đơn vị cũng đã thông báo cho lực lượng Phòng cháy, chữa cháy khu vực 5 phối hợp xử lý vụ việc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, các thuyền viên trên tàu đều an toàn.