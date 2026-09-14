Sà lan lớn nhất mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh được lai dắt đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng di dời chiếc sà lan ra khỏi cầu Mỹ Chánh.

Chiều tối 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đưa chiếc sà lan lớn nhất trong số 3 sà lan mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, ra khỏi vị trí ban đầu.

Chiếc sà lan bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ô Lâu từ chiều 13/9, sau đó va mắc vào khu vực cầu Mỹ Chánh trên Quốc lộ 1 và cầu đường sắt Bắc - Nam.

Sà lan được lai dắt đến nơi an toàn.

Để giải phóng phương tiện có kích thước lớn, lực lượng cứu hộ đã hút nước trong khoang, khoan cắt các vật cản và sử dụng cẩu tải trọng 55 tấn để chuyển hướng sà lan.

Một tàu kéo cũng được huy động để lai dắt phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, đưa về khu vực hạ lưu neo đậu an toàn.

Đến 16h30 ngày 14/9, chiếc sà lan mắc vào mố cầu đường sắt và cầu đường bộ đã được xử lý, lai dắt về khu vực trạm thủy lợi để neo đậu an toàn.

Sau khi đưa sà lan lớn nhất ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý chiếc sà lan còn lại đang bị lật nghiêng trên sông Ô Lâu. Phương tiện này nhỏ hơn nhưng một phần thân đã chìm dưới nước, nhiều thiết bị còn mắc dưới đáy sông, gây khó khăn cho công tác trục vớt.

Dự kiến ngày 15/9, lực lượng cứu hộ sẽ bố trí thợ lặn xuống sông để tháo gỡ thiết bị, vật cản trước khi tiến hành trục vớt chiếc sà lan cuối cùng.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh triển khai biện pháp di dời sà lan, đảm bảo an toàn cầu.

Liên quan đến cầu Mỹ Chánh, ông Lâm Chí Hiếu, chuyên viên Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 cho biết, qua kiểm tra ban đầu sau khi di chuyển sà lan, đơn vị ghi nhận một số tác động tại khu vực dầm và trụ T2 của cầu.

Tuy nhiên, đánh giá bước đầu cho thấy các hư hỏng chưa ảnh hưởng đến an toàn khai thác công trình. Đơn vị quản lý đường bộ đang phối hợp với chính quyền xã Nam Hải Lăng và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Giao thông đường sắt qua cầu Mỹ Chánh hiện vẫn được kiểm soát; các đoàn tàu Bắc - Nam tiếp tục lưu thông bình thường.

Trước đó, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý sà lan mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra sự cố tại cầu Mỹ Chánh.

Cùng ngày, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh.

Tại hiện trường, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an toàn khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, không để xảy ra tình huống phức tạp ảnh hưởng đến công trình và giao thông.

Khi điều kiện cho phép, lực lượng chức năng cần khẩn trương tổ chức trục vớt các sà lan còn mắc kẹt, sớm bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt Bắc - Nam.