Sà lan điện sử dụng năng lượng tái tạo đầu tiên ở Việt Nam: bước tiến mới cho logistics xanh

Sà lan điện CMA CGM Electra đầu tiên được triển khai tại cảng Gemadept Thị Vải TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Minh Hà.

Việt Nam được đánh giá sở hữu mạng lưới đường thủy nội địa phát triển với hơn 42.000 km sông, kênh rạch, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vận tải đường thủy đóng vai trò quan trọng trong kết nối các khu công nghiệp với các cảng nước sâu như cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Cát Lái.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt ra mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cùng với yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn ESG từ chuỗi cung ứng toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia sản xuất tại Việt Nam như Nike, Samsung... chịu áp lực lớn trong việc giảm thiểu phát thải. Việc chuyển đổi sang các giải pháp vận tải xanh trở nên cấp thiết để đảm bảo phát triển bền vững.

Dự án hợp tác triển khai sà lan điện giữa CMA CGM, Nike và Gemadept được công bố ngày 29/10, đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu “chuyển đổi xanh”. Sà lan điện được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, kết nối điểm tập kết hàng hóa nội địa của Nike tại TP. Hồ Chí Minh với cảng nước sâu Gemalink, trên hành trình khứ hồi dài 180 km. Dự kiến, giải pháp này sẽ giúp giảm phát thải khoảng 778 tấn CO2 mỗi năm.

Trạm sạc pin năng lượng mặt trời tại Gemadept - Ảnh: Minh Hà.

Được phát triển bởi đội ngũ đóng mới tàu và R&D (nghiên cứu & phát triển) của CMA CGM, sà lan điện sử dụng công nghệ pin của CATL, có thể sạc trong khoảng 4 giờ bằng nguồn điện tái tạo được chứng nhận. Hạ tầng sạc chuyên dụng tại Gemalink sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện mặt trời được phát triển ngay tại cảng. Điều này tạo ra một giải pháp tích hợp hiệu quả, kết hợp vận tải phát thải thấp, sản xuất bằng năng lượng tái tạo.

Thông qua việc tích hợp vận tải điện, hạ tầng sạc chuyên dụng và năng lượng tái tạo tại Gemalink, dự án sà lan chạy hoàn toàn bằng điện này cho thấy việc đổi mới sáng tạo có thể biến những tham vọng về phát triển bền vững thành các giải pháp thiết thực.

Ông Đỗ Công Khanh Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gemadept kiêm Chủ tịch Cảng nước sâu Gemalink

Ông Khanh kỳ vọng mô hình này có tiềm năng lớn để tiếp tục được nhân rộng, qua đó đóng góp vào quá trình chuyển đổi dài hạn hướng tới logistics phát thải carbon thấp tại Việt Nam.

Sà lan điện không chỉ sử dụng pin mà còn kết hợp với hệ thống điện mặt trời tại Gemalink, tạo nên một giải pháp tích hợp giữa vận tải phát thải thấp và sản xuất năng lượng tái tạo. Với năng lực vận chuyển hơn 50.000 TEU mỗi năm, sà lan điện mang đến một giải pháp vận tải nội địa bền vững hơn so với vận tải đường bộ.

Đây là dự án sà lan chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại Việt Nam. Điều này là một minh chứng rõ nét cho sự hợp tác giữa các hãng vận tải biển, doanh nghiệp và đơn vị khai thác cảng cùng kết hợp chuyên môn và thực hiện cam kết giảm phát thải carbon trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Christine Cabau Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Tài sản và Vận hành của CMA CGM

Bà Christine Cabau cho rằng “với tiềm năng nhân rộng mô hình này tại các khu vực địa lý khác, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trong việc phát triển các giải pháp vận tải nội địa bền vững, đồng thời hỗ trợ sự phát triển năng lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo."

"Dự án sà lan điện tiếp tục củng cố cam kết lâu dài của CMA CGM đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, hỗ trợ quá trình chuyển đổi hướng tới vận tải bền vững hơn,” bà Christine Cabau nhấn mạnh.

Hiện, CMA CGM đang khai thác 29 tuyến dịch vụ tàu hằng tuần, kết nối 7 cảng trên cả nước. Qua đó, kết nối Việt Nam với các thị trường lớn trên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thông qua mạng lưới vận tải đa phương thức tích hợp cùng CEVA Logistics.