Sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt cầu Phú Mỹ, hướng về Bến Bạch Đằng

Sáng 19/10, đoàn tàu lai dắt nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, vượt qua khu vực Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình về khu vực Thủ Thiêm, TPHCM.

Lúc 9h50, đoàn tàu lai dắt đưa nhịp vòm thép đến khu vực Mũi Đèn Đỏ, phường Tân Thuận.

Đây là vị trí nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè, có địa hình luồng lạch phức tạp, đòi hỏi các tàu trong đoàn phải phối hợp chặt chẽ khi di chuyển.

Sà lan tiến sát cầu Phú Mỹ, nối khu vực quận 7 và TP. Thủ Đức trước đây.

Đến khoảng 10h23, siêu sà lan chở vòm thép cùng đoàn tàu lai dắt tiến qua cầu Phú Mỹ

Các tàu liên tục phát còi cảnh báo trong quá trình di chuyển.

Đến 10h30, đoàn lai dắt đã qua khu vực cầu Phú Mỹ, tiếp tục xuôi theo luồng sông về phía trung tâm TPHCM

Nhịp vòm thép được vận chuyển lần này là kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình kết nối công viên Bến Bạch Đằng với khu vực công viên bờ sông thuộc đô thị mới Thủ Thiêm.

Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước, mang nét đặc trưng của vùng Nam Bộ. Cầu nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, góp phần hoàn thiện mạng lưới không gian công cộng ven sông tại khu vực trung tâm TPHCM.

Nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 187 m, nặng khoảng 3.400 tấn được sà lan lai dắt qua cầu Phú Mỹ sáng 19/10, hướng về công trường phía Thủ Thiêm. Trong khi đó, cầu dẫn và trụ cầu ở hai đầu đã cơ bản hoàn thành, chờ kết nối với nhịp chính.

Theo kế hoạch, sau khi đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, nhịp vòm thép sẽ được định vị, căn chỉnh trước khi tiến hành hợp long, dự kiến vào ngày 21/10. Đây là bước quan trọng để kết nối nhịp chính với phần cầu dẫn, hoàn thiện kết cấu công trình.