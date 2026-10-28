Sà lan bị mắc cạn ở vùng biển Phước Hội, 3 thuyền viên an toàn

Sáng 28/10, Đồn Biên phòng Phước Lộc cho biết, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, ông C.H.L (SN 1981, trú tại TP Hải Phòng), thuyền viên trên sà lan máy BN 14XX, đã đến Đồn Biên phòng Phước Lộc trình báo vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sà lan máy BN 14XX dài 55,7 m, rộng 8,6 m, có trọng tải 865 tấn, thuộc cấp phương tiện VR-SII. Trên sà lan có 3 thuyền viên, do ông D.V.N (SN 1989, trú tại TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Sà lan máy BN 14XX mắc cạn ở vùng biển Phước Hội

Khoảng 12 giờ ngày 26/10, sà lan rời cảng Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đi TP Hải Phòng, không chở hàng hóa. Đến khoảng 17 giờ ngày 27/10, phương tiện neo đậu tại vị trí có tọa độ 10°38’N - 107°46’E, cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về phía Nam để tránh gió.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, do sóng to, gió lớn, sà lan bị đứt dây neo, gãy láp, trôi dạt vào bờ và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về phía Nam.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên sà lan còn khoảng 2.000 lít dầu DO. Các van đã được khóa an toàn, cả 3 thuyền viên đều vào bờ an toàn.

Vị trí nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục nắm tình hình, phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi, hỗ trợ xử lý vụ việc.

Lực lượng biên phòng duy trì theo dõi, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu, góp phần bảo đảm an toàn người, phương tiện và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.