Lãnh đạo tỉnh và phường Sa Đéc cùng doanh nghiệp tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ tìm hiểu đầu tư, kết nối giao thương cung-cầu hoa kiểng. (Ảnh: HẠ ANH)

Chín tháng đầu năm 2026, phường Sa Đéc thu hút gần 740.000 lượt khách tham quan, thu ngân sách 447 tỷ đồng, phát triển mới 638 hộ kinh doanh cá thể và 74 doanh nghiệp thành lập mới. Hiện, diện tích trồng hoa kiểng hơn 960ha, với khoảng 2.000 chủng loại, 190 cơ sở kinh doanh và 4.000 hộ tham gia sản xuất hoa kiểng.

Tại hội nghị, doanh nghiệp đề xuất nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị, xây dựng hệ thống dịch vụ ăn uống có niêm yết giá, thông tin đa ngôn ngữ và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần giữ chân du khách và gia tăng mức chi tiêu khi đến Sa Đéc.

Ông Phạm Kim Thành, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nha khoa Phương Thành cho rằng, bên cạnh lợi thế thương hiệu làng hoa, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hiện hữu cũng như doanh nghiệp mới.

Địa phương cần quan tâm phát triển kinh tế đêm, tăng trải nghiệm cho du khách thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch đường thủy và khai thác nét đặc trưng của vùng sông nước.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HẠ ANH)

Ông Võ Phú Đức, đại diện Công ty cổ phần Mai Thiên Thanh cho biết, đơn vị đặc biệt quan tâm đến khu vực bãi bồi sông Tiền. Ông Đức cho rằng Sa Đéc không chỉ nổi tiếng với làng hoa, mà còn có thể trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn và trải nghiệm hệ sinh thái Mekong.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm nghề trồng hoa truyền thống thành ngành kinh tế hoa kiểng, gắn kết hài hòa với du lịch, văn hóa và các hoạt động kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Sa Đéc cần chắt chiu, khai thác những giá trị bản địa, từ các câu chuyện về làng nghề, văn hóa, lịch sử đến ẩm thực địa phương để hình thành những sản phẩm và hành trình trải nghiệm có sức hấp dẫn riêng.

Sa Đéc cần chú trọng phát triển đô thị theo hướng xanh, bảo tồn và phát huy các giá trị sẵn có, tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đây là nền tảng để xây dựng hình ảnh đô thị hoa gắn với du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến thu hút mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng.