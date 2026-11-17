Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp và UBND phường Sa Đéc cùng Đoàn công tác Sun Group khảo sát sản phẩm tại Vườn kiểng Ngọc Lan. Ảnh: HOÀI THẢO

Trong chương trình, Đoàn khảo sát 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoa - kiểng trên địa bàn phường Sa Đéc, tập trung vào các nhóm sản phẩm như: Cây công trình, cây bóng mát, hoa tết, hoa thảm, cây trang trí nội thất, hoa hồng và hoa giấy tạo hình.

Qua đó, Đoàn tìm hiểu chủng loại, quy mô sản xuất, khả năng cung ứng, đặc tính sinh trưởng và mức độ thích nghi của từng loại hoa - kiểng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như yêu cầu trang trí tại các công trình của Tập đoàn.

Đoàn công tác Sun Group khảo sát các loại cây công trình, cây trang trí nội thất tại cơ sở hoa - kiểng Hiền Huy. Ảnh: HOÀI THẢO

Bà Nguyễn Lâm Duy Thùy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group khu vực miền Nam, cho biết, Tập đoàn mong muốn xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn với tỉnh, kết nối các nhà vườn Sa Đéc phát triển và cung ứng những chủng loại hoa - kiểng phù hợp. Trong đó, chú trọng phân loại sản phẩm theo thời gian sinh trưởng để chủ động nguồn cung, bảo đảm số lượng, chất lượng và khả năng cung ứng ổn định.

Đồng thời, Tập đoàn định hướng quảng bá hoa - kiểng Sa Đéc tại các điểm đến du lịch thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu giống hoa, nhà vườn và xuất xứ sản phẩm.

Qua khảo sát, Sun Group sẽ nghiên cứu, lựa chọn các chủng loại phù hợp với nhu cầu trang trí cảnh quan, làm cơ sở phối hợp đặt hàng và tổ chức sản xuất theo yêu cầu cụ thể. Đây cũng là dịp đánh giá năng lực cung ứng của các nhà vườn, hướng đến đáp ứng những đơn hàng quy mô lớn.

UBND phường Sa Đéc khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp với nhà vườn. Hội Hoa - kiểng Sa Đéc được giao làm đầu mối phối hợp, tổng hợp các cơ sở có sản phẩm phù hợp để kết nối với Tập đoàn.

Hoạt động này mở ra cơ hội liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị hoa - kiểng Sa Đéc, từng bước đưa sản phẩm địa phương tham gia chuỗi cung ứng các công trình, dự án quy mô lớn.