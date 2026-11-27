Ông Lê Hà Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ngày 27/11, tại phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) diễn ra Hội nghị Hợp tác đầu tư và kết nối giao thương hoa, kiểng Sa Đéc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm nhấn mạnh, Sa Đéc là vùng đất có bề dày lịch sử gần 300 năm với nghề trồng hoa, kiểng hình thành hơn một thế kỷ, kết tinh nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc cổ và ẩm thực đặc trưng nổi tiếng như hủ tiếu Sa Đéc, bánh phồng tôm Sa Giang… Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, phường Sa Đéc chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã trước đây thuộc thành phố Sa Đéc, mở ra dư địa và điều kiện phát triển mới.

Hiện nay, phường Sa Đéc có diện tích canh tác hoa, kiểng hơn 960 ha với khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng các loại, quy tụ khoảng 4.000 hộ sản xuất và 190 cơ sở kinh doanh, cung ứng đa dạng các dòng sản phẩm hoa chậu, cây cảnh, bonsai… phục vụ thị trường cả nước và xuất khẩu.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi về tình hình kết nối giao thương hoa, kiểng trên địa bàn. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Theo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sa Đéc được định vị là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, giữ vai trò trung tâm phát triển vùng của khu vực Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu, hướng tới xây dựng đô thị thông minh mang bản sắc làng nghề hoa, kiểng trăm tuổi.

Trong phiên chia sẻ và thảo luận, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp nhiều góc nhìn thực tiễn nhằm khai thác chiều sâu giá trị kinh tế, văn hóa của Sa Đéc. PGS.TS. Ngô Thị Thu Trang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) gợi mở giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống nhà cổ để di sản không chỉ dừng lại ở hoài niệm mà trở thành nguồn lực phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo đương đại.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đại diện một số doanh nghiệp đề xuất mở rộng tầm nhìn liên kết quy hoạch giữa Sa Đéc với khu vực xã Tân Dương ở lân cận; ưu tiên nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ, mở rộng Quốc lộ 80 và đầu tư bến tàu du lịch quốc tế trên sông Sa Giang. Nhiều ý kiến cũng kiến nghị khắc phục tính mùa vụ để xây dựng thương hiệu "12 mùa hoa" quanh năm gắn với nghệ thuật kể chuyện văn hóa, mở rộng du lịch trải nghiệm làng nghề, ẩm thực đặc sản, du lịch y tế phục hồi sức khỏe và phát triển kinh tế đêm.

Đại diện phường Sa Đéc và doanh nghiệp thực hiện nghi thức ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế đêm trên địa bản. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đáng chú ý, định hướng kinh tế xanh và công nghệ sản xuất giống hoa, kiểng chất lượng cao thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Công ty cổ phần Mai Thiên Thanh đề xuất nghiên cứu dự án kết hợp bảo tồn thiên nhiên, nông nghiệp sinh học, giáo dục trải nghiệm và du lịch cộng đồng quy mô khoảng 60 ha tại khu vực bãi bồi sông Tiền. Còn Công ty TNHH Green Bio đề xuất đầu tư trung tâm nghiên cứu, lai tạo và nuôi cấy mô các loại hoa, kiểng công nghệ cao ngay tại Sa Đéc nhằm chủ động nguồn giống, giảm phụ thuộc nhập khẩu cho nông dân.

PGS.TS. Ngô Thị Thu Trang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân đánh giá cao sự chủ động của phường Sa Đéc trong việc kết hợp chặt chẽ giữa xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương ngành hàng hoa, kiểng chủ lực. Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2026 - 2030, ông Lê Hà Luân đề nghị Sa Đéc xác định hoa, kiểng không chỉ là ngành sản xuất nông nghiệp truyền thống mà phải trở thành sản phẩm kinh tế - văn hóa đặc trưng, đóng vai trò hạt nhân hình thành hệ sinh thái liên kết giữa thương mại, dịch vụ, du lịch, bảo tồn di sản và phát triển đô thị.

Đại biểu tham quan sản phẩm hoa, kiểng phường Sa Đéc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hoa, kiểng chuyển mạnh từ phương thức mua bán nhỏ lẻ, thời vụ sang hợp tác chuỗi giá trị có kế hoạch, tiêu chuẩn hóa quy cách sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử. Lãnh đạo tỉnh khẳng định chính quyền các cấp luôn đồng hành bằng hành động cụ thể, lấy sự phát triển của doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, kết nối giao thương hoa, kiểng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và phường Sa Đéc, lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và kết nối giao thương đã diễn ra theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là: Nhóm các công ty hợp tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng hoa, kiểng; nhóm các công ty hợp tác phát triển du lịch, dịch vụ thương mại và kinh tế ban đêm; nhóm các đơn vị nghiên cứu đầu tư phát triển đô thị, du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái và công nghiệp chế biến.