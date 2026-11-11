S.T Sơn Thạch spoil về concert tái hợp của 365daband: Dress code, khởi đầu chuỗi dự án?

Stellar (người hâm mộ của 365daband) đang đếm ngược đến ngày concert tái hợp của nhóm diễn ra. Không hiếm sự kiện mà ISAAC, Will, Jun Phạm và S.T Sơn Thạch cùng đứng chung sân khấu, nhưng concert The Aura tại Hà Nội là đêm diễn mang ý nghĩa đặc biệt hơn, khi sau cả thập kỷ, bộ tứ mới cùng nhau tề tựu trong một buổi hòa nhạc dành riêng cho Stellar.

Concert The Aura sẽ diễn ra vào ngày 28/11 sắp tới.

S.T Sơn Thạch hi vọng khán giả không đặt nặng "The Aura" là concert thật khủng mà chỉ đơn giản là không gian để anh, Will, Jun Phạm, ISAAC cùng các fan sống lại cảm xúc một thời thanh xuân rực rỡ.

Gần 3 tuần trước thềm concert, S.T Sơn Thạch trông đợi đêm diễn tới sẽ là dịp để cùng người hâm mộ ôn lại kỷ niệm, cùng hòa giọng trong các bản hit như Bống Bống Bang Bang, Nơi Anh Không Thuộc Về, Hai Cô Tiên...

S.T đề xuất 3 mã màu nếu đặt dress code cho các fan đến concert sắp tới: Đỏ nhiệt huyết; trắng tinh khôi hoặc đen để không lo đổ mồ hôi vì "quẩy hết cỡ".

Anh quyết không spoil thêm "tin mật" để cùng các Stellar khui "sít-rịt" trong ngày diễn ra concert.

Khi được hỏi về quá trình 365daband hội ngộ, chuẩn bị cho concert có chí chóe, "ồn như lời đồn", S.T Sơn Thạch bật cười bật mí: "Điều gì hiện tại 365daband không có mà nhóm nhạc có, đó chính là thời gian". Anh cho biết lịch trình của các thành viên đều bận rộn nên bộ tứ chỉ mới làm việc online. Tuy nhiên, anh "tiên tri" được không khí sẽ "nhức nhức cái đầu" khi tất cả tề tựu, cùng ôn lại kỷ niệm.

S.T Sơn Thạch tưởng tượng đã thấy "ồn vô cùng" khi 365daband tái hợp.

Từ làng nhạc US&UK đến K-Pop, các nghệ sĩ lớn có xu hướng phát hành phim concert hoặc phim tài liệu ghi lại đêm diễn, hậu trường, quá trình chuẩn bị cho hòa nhạc. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 cũng từng phát hành phim tư liệu Mưa Lửa thành công. Nhắc đến xu hướng này, S.T Sơn Thạch bộc bạch đó là ước mơ của nhiều nghệ sĩ và cũng anh không ngoại lệ. Việc được hiện thực hóa mơ ước ấy cũng sẽ cho fan góc nhìn đa dạng hơn về anh cũng như 365daband bên cạnh sự "cợt nhả", "ồn ào" có tiếng.

Tuy nhiên, trước khi cân nhắc chuyện làm phim tài liệu về 365daband hay concert The Aura, S.T Sơn Thạch bật mí, đêm nhạc sắp tới không phải chương trình duy nhất anh hội ngộ với các thành viên. S.T giao hẹn, từ ngày 21/11 sẽ có những thông tin mới dần dần được hé lộ, hi vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ những dự án mới này.