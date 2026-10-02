S.T Sơn Thạch 'nối duyên' với Ninh Dương Lan Ngọc sau 3 năm

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu hay Gái Già Lắm Chiêu. Sau khoảng thời gian tập trung cho nhiều hoạt động giải trí khác, nữ diễn viên đang trở lại với loạt dự án điện ảnh mới, nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Gần đây, S.T Sơn Thạch khiến khán giả thích thú khi có hành động đặc biệt dành cho Ninh Dương Lan Ngọc trong thời gian nữ diễn viên bận rộn trên phim trường. Nam ca sĩ không chỉ gửi xe đồ ăn, nước uống đến đoàn phim để động viên người bạn thân mà còn trực tiếp đến tận phim trường thăm Lan Ngọc.

S.T Sơn Thạch đến phim trường thăm, ủng hộ Ninh Dương Lan Ngọc quay dự án phim điện ảnh mới.

Theo đó, khi Ninh Dương Lan Ngọc đang tranh thủ nghỉ ngơi giữa lịch quay, S.T Sơn Thạch bất ngờ xuất hiện. Nữ diễn viên nhanh chóng thể hiện sự vui mừng khi gặp người bạn lâu năm. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn chuẩn bị xe đồ ăn cùng nước uống gửi đến đoàn phim như một món quà nhằm tiếp thêm năng lượng cho Lan Ngọc và các thành viên trong ê-kíp.

Hành động của S.T Sơn Thạch nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ vẫn giữ sự chu đáo, nhiệt tình với Ninh Dương Lan Ngọc sau nhiều năm thân thiết. Đặc biệt, màn hội ngộ này khiến không ít người nhớ lại những lần cả hai đồng hành trong quá khứ.

Cách đây 3 năm, S.T Sơn Thạch từng có một hành động đặc biệt dành cho Lan Ngọc khi đặt bảng quảng cáo để chúc mừng nữ diễn viên trong một chương trình truyền hình thực tế về ca hát. Khi ấy, món quà tinh thần của nam ca sĩ cũng từng khiến khán giả thích thú.

Sau 3 năm, S.T Sơn Thạch tiếp tục có màn "nối duyên" bằng một hành động thiết thực dành cho Ninh Dương Lan Ngọc. Từ lời chúc trên quảng cáo đến việc gửi xe đồ ăn, nước uống rồi trực tiếp đến phim trường, sự đồng hành của nam ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi chú ý.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước mối quan hệ đặc biệt của cả hai. Những bình luận "đẩy thuyền" tiếp tục xuất hiện khi S.T và Lan Ngọc có những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, thân thiết. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu cặp đôi vướng sự chú ý vì những hành động gần gũi.

Trong nhiều năm qua, S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai từng nhiều lần lên tiếng khẳng định không phải người yêu mà là những đồng nghiệp có sự gắn bó đặc biệt.

3 năm trước, S.T Sơn Thạch từng tặng món quà tinh thần là bảng quảng cáo đèn led ngoài trời để ủng hộ Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đang trở lại mạnh mẽ với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng. Trong Chị Chị Em Em 3, cô đảm nhận vai Thị Liễu và tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh... Bên cạnh dự án này, Lan Ngọc còn tham gia phim Mật Mã Đông Dương, dự kiến ra mắt vào tháng 4/2027.

Ở tuổi ngoài 30, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì sức hút trong showbiz nhưng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên ít chia sẻ đời tư và chủ yếu dành sự chú ý cho công việc, bạn bè cùng những hoạt động nghệ thuật. Chính vì vậy, mỗi lần cô xuất hiện thân thiết bên một đồng nghiệp đều dễ nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Dù thường xuyên được người hâm mộ "đẩy thuyền", S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ cách gọi nhau là anh em, đồng nghiệp thân thiết. Sau hơn một thập kỷ đồng hành trong nghề, sự gắn bó của S.T và Ninh Dương Lan Ngọc vẫn được duy trì rất thoải mái, tự nhiên và sẵn sàng có mặt để ủng hộ nhau trong những dấu mốc quan trọng.