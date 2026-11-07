S.T Sơn Thạch 'khuấy động' không khí giữa hàng nghìn khán giả trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Là nam ca sĩ duy nhất diễn tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, S.T Sơn Thạch bước lên sân khấu xứng danh của một "tắc kè hoa" V-biz. Từ bệ phóng thành công của nhóm nhạc quốc dân 365daband, anh gặt hái thành công liên tục với các danh hiệu Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, Quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019, và gần đây nhất là cú lội ngược dòng ngoạn mục đầy năng lượng tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

S.T Sơn Thạch chuẩn bị bước lên sân khấu đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Lê Vượng

S.T Sơn Thạch góp mặt trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 với ca khúc Get on the floor. Đây là một sáng tác của Hoàng Touliver và JustaTee. Trên sân khấu, S.T Sơn Thạch "khuấy động" bằng những vũ đạo dứt khoác, đầy cá tính.

Sau đó, anh tiếp tục mang đến ca khúc Angel, là sáng tác của Đỗ Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Duy. Hai ca khúc của anh tạo nên một sự hòa quyện với nét kiêu sa của các thí sinh trên sân khấu cuộc thi.

Bằng những bước nhảy và khả năng làm chủ sân khấu, S.T Sơn Thạch đã cho thấy bản lĩnh của nghệ sĩ có bề dày hoạt động lâu năm trong showbiz Việt. Anh đã khiến không khí đêm thi thêm sôi nổi cho đêm thi, tạo nên điểm nhấn thú vị cho khán giả.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam đã diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.