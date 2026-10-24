S.T Sơn Thạch công khai với Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm và những mối quan hệ thân thiết của nữ diễn viên cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức ra mắt dự án phim điện ảnh mới. Tại buổi công chiếu đặc biệt, nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ của đông đảo đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí. Đáng chú ý, S.T Sơn Thạch cũng có mặt để chúc mừng người bạn thân thiết cùng ê-kíp thực hiện bộ phim.

S.T Sơn Thạch đến chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc.

Nam ca sĩ chuẩn bị một bó hoa được chăm chút chỉn chu để dành tặng Ninh Dương Lan Ngọc. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ đã được khán giả biết đến trong nhiều năm qua. Sự xuất hiện của S.T Sơn Thạch tại sự kiện cũng cho thấy anh luôn dành sự quan tâm nhất định cho những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Động thái công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Trước đó, S.T Sơn Thạch từng dành thời gian đến tận phim trường để thăm hỏi, động viên nữ diễn viên. Nam ca sĩ còn chuẩn bị xe bánh và nước gửi tặng đoàn phim như một cách tiếp thêm tinh thần cho bạn bè, đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Những hành động liên tiếp của S.T Sơn Thạch khiến công chúng thích thú. Nhiều người nhận xét nam ca sĩ là người bạn chu đáo, luôn sẵn sàng thể hiện sự quan tâm bằng những việc làm thiết thực. Một số khán giả cũng bày tỏ sự yêu thích trước cách cả hai duy trì mối quan hệ gần gũi, thường xuyên ủng hộ nhau trong công việc.

S.T Sơn Thạch tặng hoa chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc. (Ảnh từ TikTok Meow Entertainment)

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc S.T Sơn Thạch dành sự quan tâm cho Ninh Dương Lan Ngọc thường nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít người hâm mộ nhắc lại những lần cả hai xuất hiện cùng nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành và hợp tác trong các dự án nghệ thuật thời gian tới.

Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Cả hai thường xuyên tương tác, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và dành lời động viên cho nhau. Chính sự gần gũi này từng khiến họ vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ từng phủ nhận những suy đoán về chuyện tình cảm, cho biết họ là những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Trong showbiz Việt, việc các nghệ sĩ duy trì tình bạn lâu dài và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc luôn nhận được sự quan tâm. Với Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch, sự gắn bó không chỉ thể hiện qua những lần xuất hiện chung mà còn nằm ở cách cả hai dành thời gian ủng hộ những dấu mốc quan trọng của đối phương. Những món quà hay lời chúc mừng tuy giản dị nhưng góp phần cho thấy sự trân trọng mà họ dành cho mối quan hệ này.

S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua. (Ảnh từ TikTok Light On)

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tham gia các dự án điện ảnh sau nhiều năm tạo dựng vị trí trong làng giải trí. Cô được khán giả biết đến qua những bộ phim như Cánh đồng bất tận, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cua lại vợ bầu và loạt phim Gái già lắm chiêu. Khả năng diễn xuất linh hoạt, đặc biệt ở những vai diễn có màu sắc tâm lý và hài hước, giúp cô duy trì sức hút với công chúng.

Ngoài màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc còn ghi dấu ấn khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, qua đó cho thấy hình ảnh năng động, hài hước và gần gũi. Nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang và duy trì tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 30, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn tập trung phát triển sự nghiệp, thử sức với những trải nghiệm mới và tìm kiếm cơ hội làm mới bản thân trong nghệ thuật. Dù đời tư thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận, nữ diễn viên nhìn chung khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Những thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của cô vì thế vẫn thu hút sự tò mò của công chúng.

Sự ủng hộ từ S.T Sơn Thạch trong dịp ra mắt phim mới một lần nữa cho thấy Ninh Dương Lan Ngọc có những người bạn đồng hành thân thiết trong giới giải trí. Trong khi nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi các dự án nghệ thuật, tình bạn nhiều năm giữa cô và nam ca sĩ vẫn là điều khiến người hâm mộ dành nhiều thiện cảm.