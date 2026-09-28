S.T Sơn Thạch công khai bày tỏ với Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch thu hút sự chú ý của khán giả. Trong video, nam ca sĩ đã đến tận phim trường, nơi Ninh Dương Lan Ngọc đang quay phim để dành một bất ngờ cho nữ đồng nghiệp.

Thời điểm S.T Sơn Thạch xuất hiện, Ninh Dương Lan Ngọc đang tranh thủ nghỉ ngơi giữa lịch trình làm việc bận rộn. Sau khi nhận ra sự có mặt của người bạn thân, nữ diễn viên nhanh chóng thể hiện sự vui mừng, phấn khích. Khoảnh khắc hội ngộ tự nhiên của cả hai khiến nhiều khán giả thích thú.

S.T Sơn Thạch đến phim trường thăm Ninh Dương Lan Ngọc. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Light On)

Đáng chú ý, S.T Sơn Thạch còn công khai bày tỏ sự yêu mến và ủng hộ Ninh Dương Lan Ngọc bằng hành động thiết thực. Nam ca sĩ gửi một xe đồ ăn cùng nước uống đến phim trường, như một món quà nhằm động viên tinh thần nữ diễn viên trong quá trình quay phim.

Hành động của S.T Sơn Thạch nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Không chỉ dành lời khen cho sự chu đáo của nam ca sĩ, nhiều người còn chú ý đến cách cả hai tương tác tự nhiên và thân thiết.

S.T Sơn Thạch công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ninh Dương Lan Ngọc khi gửi xe đồ ăn, nước uống đến phim trường. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Light On)

Cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết suốt nhiều năm. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Light On)

Trong nhiều năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các hoạt động và những khoảnh khắc đời thường. Sự ăn ý, thân thiết của cả hai từng khiến không ít khán giả tích cực "đẩy thuyền". Tuy nhiên, cả hai nhiều lần cho biết họ chỉ là những người bạn thân thiết, đồng hành và ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Đến hiện tại, mối quan hệ giữa Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Những hành động quan tâm dành cho nhau được khán giả theo dõi với sự thích thú, song cả hai vẫn giữ cách tương tác gần gũi của những người bạn lâu năm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì công việc trong lĩnh vực giải trí và thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim ảnh, chương trình truyền hình cũng như sự kiện. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng có hình ảnh đa dạng hơn khi không chỉ tập trung vào diễn xuất mà còn tham gia nhiều hoạt động khác trong ngành giải trí.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong showbiz. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè và nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng. Những khoảnh khắc thân thiết giữa nữ diễn viên với các đồng nghiệp, trong đó có S.T Sơn Thạch, vì thế thường nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, người đẹp vẫn tập trung vào công việc và cuộc sống riêng, đồng thời giữ hình ảnh tích cực trước công chúng.