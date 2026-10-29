S.T Sơn Thạch có lời hồi đáp dành cho Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được khán giả yêu mến của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình giải trí. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, mối quan hệ thân thiết giữa cô và ca sĩ S.T Sơn Thạch cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, nhiều khán giả thích thú gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc bên dưới bài đăng của S.T Sơn Thạch. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ một video đời thường, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Anh Ét".

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhiều người cho rằng đây là cách S.T Sơn Thạch hồi đáp màn gọi nhầm tên của Ninh Dương Lan Ngọc trong một buổi phỏng vấn gần đây.

Bài đăng gây chú ý của S.T Sơn Thạch.

Trước đó, khi được hỏi: "Ai là người dễ cười khi đóng cảnh nóng?", Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ nói nhầm tên Steven Nguyễn thành S.T Sơn Thạch. Tình huống ngoài dự kiến khiến những người có mặt bật cười. Steven Nguyễn, người ngồi cạnh nữ diễn viên, cũng lập tức hưởng ứng bằng câu nói hài hước: "S.T Sơn Thạch hả? Lát về anh gọi điện cho anh S.T bây giờ nè. Ảnh diễn cảnh nóng hồi nào".

Màn gọi nhầm têncủa Ninh Dương Lan Ngọc trong buổi trò chuyện nay tiếp tục được nhắc lại sau bài đăng của S.T Sơn Thạch. Dù nam ca sĩ không trực tiếp đề cập đến câu chuyện với Ninh Dương Lan Ngọc, dòng chú thích "Anh Ét" vẫn khiến nhiều khán giả liên tưởng đến sự việc trước đó. Không ít người tỏ ra thích thú trước màn tương tác được cho là lời hồi đáp dí dỏm của nam ca sĩ dành cho người bạn thân thiết.

Trong nhiều năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch duy trì mối quan hệ đồng nghiệp gần gũi. Cả hai nhiều lần có những màn tương tác tự nhiên, thoải mái trước công chúng. Sự ăn ý cùng cách trò chuyện vui vẻ khiến một bộ phận khán giả nhiệt tình ghép đôi, mong muốn hai nghệ sĩ phát triển mối quan hệ theo hướng tình cảm.

Tuy nhiên, đến nay, cả hai chưa công khai xác nhận chuyện yêu đương. Vì vậy, những động thái gần đây vẫn chủ yếu được người hâm mộ nhìn nhận như câu chuyện vui giữa hai người bạn thân thiết.

Mối quan hệ của cả hai cũng không chỉ thể hiện qua những màn trêu đùa trên mạng xã hội. Trong thời gian Ninh Dương Lan Ngọc tham gia ghi hình phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3, S.T Sơn Thạch từng đến tận phim trường, gửi tặng xe đồ ăn và nước uống để động viên đồng nghiệp. Khi bộ phim tổ chức suất chiếu đặc biệt ra mắt khán giả, nam ca sĩ cũng có mặt chúc mừng nữ diễn viên. Những hành động này cho thấy sự quan tâm, ủng hộ mà cả hai dành cho nhau trong công việc.

S.T Sơn Thạch đến chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt dự án phim điện ảnh mới.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và các chương trình giải trí. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua những bộ phim như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cua Lại Vợ Bầu và Gái Già Lắm Chiêu 2. Khả năng diễn xuất linh hoạt, có thể đảm nhận cả những vai diễn giàu cảm xúc lẫn nhân vật mang màu sắc hài hước, giúp cô duy trì sức hút với khán giả.

Bên cạnh phim ảnh, Lan Ngọc còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế, qua đó cho thấy hình ảnh gần gũi, năng động và có khiếu hài hước. Sự cởi mở trong giao tiếp cũng giúp cô xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, trong đó có S.T Sơn Thạch.

Trong cuộc sống hiện tại, nữ diễn viên tiếp tục dành sự quan tâm cho các hoạt động nghệ thuật và những dự án cá nhân. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũng như cập nhật công việc đến người hâm mộ. Dù đời tư luôn nhận được sự tò mò, Lan Ngọc tương đối kín tiếng khi nói về chuyện tình cảm và chưa công khai một mối quan hệ yêu đương ở thời điểm hiện tại.

Với sự nghiệp ổn định cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì được sức hút riêng. Những câu chuyện đời thường như màn gọi nhầm tên S.T Sơn Thạch vì thế cũng trở thành chủ đề được chú ý, góp phần cho thấy sự gần gũi của nữ diễn viên với đồng nghiệp và công chúng.