Cầu Pont au Change nối đảo Île de la Cité với hữu ngạn sông Seine. Cây cầu hiện nay được xây dựng dưới thời Hoàng đế Napoléon III và đưa vào sử dụng năm 1860. Ảnh: Trần Đức Hùng - Pv TTXVN

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P ngày 27/11 đã điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Pháp từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực", cảnh báo áp lực ngân sách gia tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế yếu và chi phí lãi vay cao hơn khiến nước này khó thu hẹp thâm hụt ngân sách.

S&P vẫn giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Pháp ở mức "A+/A-1", nhưng dự báo thâm hụt ngân sách của nước này trong năm nay và năm tới sẽ cao hơn so với ước tính trước đó.

Trong tuyên bố, S&P nhận định tình trạng phân cực chính trị kéo dài, kể cả sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, có thể tiếp tục cản trở việc triển khai các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách và cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Áp lực tài chính của Pháp cũng thể hiện qua chi phí vay vốn tăng cao. Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này đã vượt 5,14% trong tháng trước, mức cao nhất kể từ năm 2002, đồng thời tăng mạnh hơn so với phần lớn các quốc gia có mức tín nhiệm tương đương. Diễn biến này phản ánh những lo ngại về khả năng kiểm soát thâm hụt ngân sách, thông qua dự toán ngân sách năm 2027 và kiềm chế bất ổn xã hội liên quan đến chi phí sinh hoạt.

Chính phủ Pháp đang tìm cách thông qua dự toán ngân sách năm 2027 tại Quốc hội trong bối cảnh chính trường chia rẽ sâu sắc, khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn 5 tháng nữa sẽ diễn ra. Kế hoạch ngân sách đặt mục tiêu giảm thâm hụt từ mức 5,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay xuống 5% vào năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure cho biết, đánh giá của S&P nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải sớm xây dựng một ngân sách có trách nhiệm, nhằm khôi phục tình hình tài chính công và đưa thâm hụt xuống không quá 5% GDP. Ông khẳng định Chính phủ Pháp vẫn cam kết thực hiện lộ trình củng cố tài khóa.

Trong khi đó, số liệu chính thức công bố ngày 27/11 cho thấy kinh tế Pháp trong quý III/2026 suy giảm mạnh hơn so với ước tính ban đầu, khiến nước này rơi vào tình trạng suy thoái về mặt kỹ thuật. Diễn biến này càng làm nổi bật những khó khăn trong việc thu hẹp thâm hụt ngân sách, đồng thời khiến mục tiêu tăng trưởng 0,5% trong năm 2026 của Chính phủ khó có thể đạt được.