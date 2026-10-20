S&P Global Ratings đánh giá độc lập Khung Tài chính Bền vững của SHB

SHB lần đầu công bố Khung Tài chính Bền vững

Chuẩn hóa tiêu chí tài trợ dự án xanh và xã hội

Đầu tháng 10, S&P Global Ratings công bố ý kiến đánh giá độc lập (SPO) đối với Khung Tài chính Bền vững (Sustainable Finance Framework – SFF) của SHB. Theo tổ chức này, các dự án xanh và xã hội đủ điều kiện tài trợ có thể góp phần giải quyết những thách thức tại Việt Nam như phát thải carbon, áp lực nguồn nước, ô nhiễm nhựa đại dương, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, tín dụng và nhà ở.

SPO là ý kiến đánh giá độc lập về khung tài chính tại một thời điểm xác định, không phải xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng. Kết quả cung cấp thêm cơ sở tham chiếu cho nhà đầu tư và các định chế tài chính khi xem xét tiêu chí sử dụng vốn, quy trình lựa chọn dự án và cơ chế công bố thông tin.

Khung Tài chính Bền vững của SHB xác định các sản phẩm, dịch vụ tài chính đủ điều kiện, bao gồm trái phiếu, khoản vay doanh nghiệp, tài trợ thương mại, cho vay tiêu dùng và tiền gửi xanh, xã hội hoặc bền vững.

Khung tập trung vào ba nhóm tài trợ chính. Trong đó, tài chính xanh bao gồm các dự án năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, công trình xanh, giao thông sạch, kiểm soát ô nhiễm, kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Tài chính xanh dương hướng đến bảo vệ hệ sinh thái biển, sử dụng bền vững nguồn nước, xử lý nước thải, phát triển thủy sản bền vững và các hoạt động kinh tế có trách nhiệm với đại dương.

Trong khi đó, tài chính xã hội tập trung mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, tạo việc làm, phát triển y tế, giáo dục, nhà ở có giá phù hợp và hạ tầng cơ bản. Việc phân định các nhóm dự án giúp xác định phạm vi tài trợ theo những tiêu chí đã công bố.

Về cơ sở tham chiếu, Khung được xây dựng theo Nguyên tắc Trái phiếu Xanh, Nguyên tắc Trái phiếu Xã hội và Hướng dẫn Trái phiếu Bền vững của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA); Nguyên tắc Cho vay Xanh và Nguyên tắc Cho vay Xã hội của LMA/LSTA/APLMA. Khung đồng thời tham chiếu Hướng dẫn về Tài chính Xanh dương của IFC.

Các tiêu chí này tạo cơ sở để SHB lựa chọn dự án, phân bổ nguồn lực theo mục tiêu môi trường và xã hội, đồng thời nâng cao khả năng theo dõi, đánh giá tác động của hoạt động được tài trợ.

SHB tiên phong dẫn dòng vốn đến các dự án xanh, phát triển bền vững

Minh bạch sử dụng vốn, mở rộng nguồn lực quốc tế

Bên cạnh tiêu chí lựa chọn dự án, Khung quy định cơ chế quản lý nguồn vốn, thẩm định và phê duyệt các dự án đủ điều kiện. SHB áp dụng hệ thống quản lý môi trường và xã hội để nhận diện, theo dõi rủi ro, đồng thời xác định những hoạt động bị loại trừ khỏi phạm vi tài trợ.

Ngân hàng cam kết công bố báo cáo phân bổ vốn và báo cáo tác động hằng năm cho đến khi phân bổ hết nguồn vốn, đồng thời thuê bên thứ ba rà soát báo cáo phân bổ vốn sau phát hành.

Việc chuẩn hóa quy trình quản lý và báo cáo giúp các bên liên quan theo dõi việc sử dụng vốn theo tiêu chí đã công bố. Đối với các đối tác quốc tế, khung tiêu chí và cơ chế báo cáo rõ ràng cũng cung cấp thêm thông tin phục vụ quá trình thẩm định, trao đổi và xây dựng các giao dịch tài chính bền vững.

Song song với việc hoàn thiện Khung Tài chính Bền vững, SHB tiếp tục mở rộng các kênh huy động vốn quốc tế.

Ngân hàng đã công bố ký kết thỏa thuận vay vốn do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) điều phối, với quy mô ban đầu 340 triệu USD và khả năng tăng thêm theo điều kiện thỏa thuận.

SHB cũng lần đầu phát hành thành công trái phiếu quốc tế bằng đô la Singapore (SGD). Lô trái phiếu đã được niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trước đợt phát hành, S&P Global Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn "AA" đối với trái phiếu SGD dự kiến phát hành của SHB, được bảo lãnh bởi Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF), một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Mức xếp hạng này tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF, phản ánh bảo lãnh vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang của quỹ. Đây là xếp hạng của trái phiếu được bảo lãnh, không phải xếp hạng tín nhiệm tổ chức của SHB.

Các giao dịch huy động vốn quốc tế góp phần đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn và mở rộng quan hệ của ngân hàng với các định chế tài chính, nhà đầu tư trong khu vực.

SHB nhiều năm liên tiếp được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất Việt Nam”

Đặt mục tiêu nâng tỷ trọng tín dụng xanh lên ít nhất 25% vào năm 2028

Theo định hướng được công bố, SHB đặt mục tiêu nâng tỷ trọng tín dụng xanh lên ít nhất 25% tổng dư nợ cho vay vào năm 2028.

Trong danh mục tài trợ, ngân hàng đã tham gia các dự án năng lượng tái tạo gồm điện gió Chợ Long (ở Gia Lai) công suất 155 MW, điện gió Hòa Đông 2 (ở TP Cần Thơ) công suất 72 MW và cụm điện mặt trời Thiên Tân (ở Khánh Hòa) công suất 240 MW.

Tổng vốn đầu tư của 3 dự án khoảng 14.601 tỷ đồng, trong đó SHB tài trợ khoảng 11.265 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng đã huy động hai khoản vay hợp vốn bằng USD có liên kết với các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), tổng trị giá gần 600 triệu USD, với sự tham gia của 26 tổ chức tài chính quốc tế. Nguồn vốn này góp phần mở rộng khả năng tài trợ cho doanh nghiệp và các dự án theo định hướng phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực xã hội, SHB ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng. Ngân hàng cũng hợp tác với các định chế quốc tế nhằm huy động vốn, hỗ trợ kỹ thuật và cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng cho các nhóm khách hàng mục tiêu.

Việc công bố Khung Tài chính Bền vững cùng ý kiến đánh giá độc lập của S&P Global Ratings đánh dấu bước chuẩn hóa cách SHB xác định, quản lý và báo cáo các hoạt động tài chính bền vững. Đây là cơ sở để ngân hàng gắn hoạt động tài trợ vốn với các tiêu chí môi trường, xã hội và yêu cầu minh bạch thông tin.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thông qua việc tiếp cận thông lệ quốc tế, mở rộng quan hệ đối tác và kết nối nguồn vốn phục vụ nền kinh tế.

Từ chuẩn hóa hoạt động tài trợ đến mở rộng huy động vốn quốc tế, SHB hướng đến gắn năng lực hội nhập với việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân và tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng.