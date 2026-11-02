S&P Global: Doanh nghiệp Việt Nam chật vật duy trì tăng trưởng

Sáng 2/11, S&P Global công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 10 ở mức 52,3. Từ mức 51,9 của tháng 9, chỉ số cho thấy sức khỏe của ngành tiếp tục cải thiện nhẹ.

Biểu đồ thể hiện chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global.

Theo S&P Global, các điều kiện kinh doanh đến nay đã cải thiện trong 16 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, đà cải thiện của ngành vẫn khá khiêm tốn khi tốc độ tăng đơn hàng mới và sản lượng đều chậm lại.

Cụ thể, tháng 10 vừa qua, tổng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh, bất chấp ảnh hưởng kéo dài của sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu mới. Tuy nhiên, tốc độ tăng được ghi nhận là chậm nhất trong 6 tháng qua.

Với số lượng đơn đặt hàng mới tăng khi nhu cầu khách hàng tăng, sản lượng sản xuất tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng cũng đã chậm lại và đang ở mức thấp của 6 tháng.

Một số người trả lời khảo sát cho biết những khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu đã ảnh hưởng đến tăng trưởng sản lượng.

Những khó khăn trong khâu vận chuyển đã được thể hiện qua dữ liệu về thời gian giao hàng của nhà cung cấp, vốn đã bị kéo dài đáng kể thành mức cao nhất kể từ tháng 4. Theo những người trả lời khảo sát, giá nhiên liệu tăng và điều kiện thời tiết xấu là hai trong các nhân tố dẫn đến tình trạng chậm trễ của hoạt động vận tải.

Những khó khăn trong khâu nhập khẩu hàng hóa và việc dùng ngay hàng hóa đầu vào để sản xuất đã khiến tồn kho hàng mua giảm mạnh, mặc dù hoạt động mua hàng hóa đầu vào vẫn tăng khi các công ty cố gắng mua hàng để phục vụ sản xuất.

Chi phí vận tải tăng cũng là nhân tố chính dẫn đến tăng giá cả đầu vào. Tốc độ tăng giá đã nhanh hơn tháng thứ hai liên tiếp và là tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6, mặc dù vẫn thấp hơn hẳn mức tăng vọt được ghi nhận vào lúc nổ ra cuộc xung đột ở Trung Đông.

Để bù đắp, giá cả đầu ra đã tăng nhanh hơn sau khi chỉ tăng nhẹ trong tháng 9.

Trong khi đó, việc làm đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10 với mức giảm nhẹ.

Dù lực lượng lao động giảm nhưng số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm hơn và khả năng xử lý lượng công việc tồn đọng hiệu quả hơn đã giúp lượng công việc tồn đọng của các công ty giảm nhẹ.

Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm. Hàng tồn kho sau sản xuất giảm đáng kể.

Về tâm lý kinh doanh, hy vọng về nguồn nguyên liệu thô sẵn có hơn và các điều kiện thị trường tiếp tục cải thiện đã củng cố sự lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới. Tâm lý kinh doanh đạt mức cao của 8 tháng nhưng vẫn yếu hơn thời điểm trước cuộc chiến ở Trung Đông.

PMI theo giá cả đầu vào và đầu tư do S&P Global tính toán qua thu thập số liệu khảo sát nhóm 400 nhà sản xuất.

Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định: "Các công ty Việt Nam hiện đang chật vật duy trì tăng trưởng khi các yếu tố bất lợi đang khiến hoạt động sản xuất khó khăn hơn".

Theo chuyên gia, trở ngại đối với tăng trưởng thường đến từ môi trường quốc tế. Chi phí nhiên liệu và vận tải tăng khi giá dầu tăng, các công ty báo cáo gặp khó khăn trong cả khâu nhập khẩu và xuất khẩu.

"Trong khi các công ty cho đến nay đã có thể duy trì sự cải thiện, họ sẽ cần có một môi trường thuận lợi hơn để tăng trưởng trong những tháng tới”, chuyên gia của S&P Global nhìn nhận.