S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Anh

Đường phố ở Edinburgh (Anh). (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 9/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Anh ở mức "AA/A-1+" với triển vọng "ổn định," với lý do kinh tế Anh vẫn chống chịu được cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong quý 2, kinh tế Anh tăng trưởng nhanh hơn ước tính trước đó. Kết quả này giúp Anh giữ vững vị trí nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong một tuyên bố, S&P cho biết chi tiêu tiêu dùng và lĩnh vực dịch vụ khá vững vàng đã hỗ trợ tăng trưởng quý 2, dù xung đột tại Trung Đông vẫn diễn ra. Nổi bật trong khu vực dịch vụ là ngành khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ chuyên môn.

Do kinh tế Anh tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong nửa đầu năm nay, S&P nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của nước này lên 1,3%. S&P cũng dự báo tăng trưởng bình quân của Anh giai đoạn 2027-2029 đạt 1,4%.

Động thái của S&P diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới của Thủ tướng Andy Burnham đang tìm cách định hình lại chính sách kinh tế, giữa áp lực tài khóa gia tăng và chi phí đi vay cao hơn.

Hồi tháng Chín, ông Burnham cho biết ông hiểu mình phải cho giới đầu tư thấy ông đã đối mặt "với thực tế" của tài chính công, để ổn định thị trường, trước khi có thể thực hiện những thay đổi lớn hơn đối với nền kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey cũng chịu sức ép phải tìm thêm hàng tỷ bảng Anh trong kế hoạch ngân sách công bố ngày 28/10. Khoản tiền này nhằm bù đắp chi phí trả nợ ngày càng tăng. Ông Healey đồng thời phải bảo đảm nguồn tiền cho kế hoạch mở rộng dịch vụ chăm sóc xã hội và tăng chi tiêu quốc phòng của ông Burnham.

S&P nhận định thế đa số tại Quốc hội giúp ông Burnham có dư địa theo đuổi chương trình chính sách của mình. Tuy nhiên, nước Anh vẫn phải đối phó với những cú sốc lớn về chi phí sinh hoạt.

Theo S&P, các kế hoạch chi tiêu sẽ phải cân đối với giới hạn nguồn thu. Chính phủ cũng phải tính tới nguy cơ gánh nặng thuế quá cao kìm hãm tăng trưởng GDP./.