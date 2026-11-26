Trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo S&P, thời gian tại nhiệm quá dài của một số thành viên hội đồng quản trị có thể đã ảnh hưởng đến tính độc lập của họ. Các thông lệ quản trị doanh nghiệp của công ty cũng có thể chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Nvidia cũng như vai trò của nhà sản xuất này như một nhân tố công nghệ then chốt trên toàn cầu.

Hiện Nvidia đang được S&P xếp hạng AA, cho thấy năng lực rất mạnh trong việc thực hiện các cam kết tài chính, khi so với mức xếp hạng cao nhất là AAA. S&P cho biết họ có thể hạ xếp hạng của Nvidia trong vòng 90 ngày tới, nhưng dự kiến nếu hạ sẽ chỉ ở mức một bậc, trừ phi các cuộc điều tra hoặc những thông tin khác được công bố gây tổn hại đến uy tín hay triển vọng kinh doanh tương lai của tập đoàn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo Nvidia đang trải qua giai đoạn đầy biến động. Hội đồng quản trị tập đoàn đã bổ nhiệm lại ông Jensen Huang vào vị trí CEO đầu tuần này, chỉ vài ngày sau khi ông từ chức.

Quyết định bổ nhiệm lại này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt, đồng thời đặt nghi vấn về tính độc lập của hội đồng quản trị. Trước đó, vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia là ông Harvey C. Jones từng khẳng định với các nhà đầu tư vào tuần trước rằng Nvidia sẽ không đưa ông Huang trở lại vị trí CEO.

Trong khi đó, một cơ quan xếp hạng tín nhiệm khác là Moody's cùng ngày cho rằng việc đưa ông Huang trở lại giúp giảm bớt sự bất ổn trong ngắn hạn đối với hoạt động điều hành kinh doanh của Nvidia, đồng thời loại bỏ rủi ro liên quan đến việc bổ nhiệm một nhà lãnh đạo mới cho nhà sản xuất chip này.

Moody's khẳng định xếp hạng 'Aa1' và triển vọng ổn định của Nvidia vẫn không thay đổi, nhưng lưu ý rằng những bất ổn về quản trị và các vấn đề pháp lý vẫn còn đó.