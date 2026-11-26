Sau những biến động nhân sự mới đây, Nvidia đối mặt với nguy cơ bị S&P Global Ratings hạ bậc tín nhiệm. Ảnh: Wforum.

Nguyên nhân được nêu là những bất ổn trong bộ máy lãnh đạo, đặc biệt là sự kiện CEO Jensen Huang rời vị trí rồi nhanh chóng quay trở lại, làm dấy lên nghi vấn về năng lực quản trị và vai trò giám sát độc lập của hội đồng quản trị tập đoàn.

Hôm 25/11, S&P cảnh báo xếp hạng tín nhiệm tổ chức của Nvidia hiện ở mức “AA” có thể bị hạ trong vòng 90 ngày tới nếu những quan ngại không được giải quyết.

Quyết định này cho thấy Nvidia không chỉ chịu sức ép về uy tín sau biến động nhân sự cấp cao, mà còn bắt đầu bị các tổ chức tài chính quốc tế soi xét sâu hơn về cấu trúc quản trị doanh nghiệp.

S&P đặt dấu hỏi về tính độc lập của hội đồng quản trị

Trong tuyên bố mới nhất, S&P cho biết một số thành viên hội đồng quản trị Nvidia đã giữ chức vụ quá lâu, có thể ảnh hưởng đến tính độc lập trong hoạt động giám sát.

Tổ chức này cũng nhận định các thông lệ quản trị của Nvidia dường như chưa theo kịp tốc độ mở rộng nhanh chóng của tập đoàn, cũng như chưa phản ánh đầy đủ vai trò ngày càng quan trọng của hãng trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Chủ tịch HĐQT của Nvidia Harvey Jones được bầu sau khi Jensen Huang từ chức từng tuyên bố HĐQT sẽ không đưa ông Huang quay lại vị trí CEO. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, S&P tập trung vào ba vấn đề: Nvidia chưa có kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo rõ ràng; tính độc lập của hội đồng quản trị còn bị nghi vấn; và những lo ngại liên quan đến khả năng vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu.

Động thái này của S&P diễn ra trong bối cảnh Nvidia vừa trải qua biến động lớn ở cấp lãnh đạo. Trước đó, sau khi ông Jensen Huang rời vị trí CEO, hội đồng quản trị Nvidia hôm 23/11 tuyên bố bổ nhiệm ông trở lại. Quyết định đảo chiều nhanh chóng này khiến giới đầu tư và một số nghị sĩ Mỹ đặt câu hỏi: Liệu hội đồng quản trị Nvidia có thực sự đủ độc lập để thực hiện chức năng giám sát ban điều hành?

Đặc biệt, ông chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu của Nvidia Harvey Jones trước đó từng nói với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ không tái bổ nhiệm Jensen Huang làm CEO, do hành vi cá nhân của ông không phù hợp với quy tắc ứng xử của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, hội đồng quản trị lại thay đổi quyết định và thông báo quyết định đưa ông Huang trở lại cương vị cũ.

Sự đảo chiều này càng làm gia tăng nghi ngờ về tính độc lập trong quá trình ra quyết định của hội đồng quản trị.

S&P cảnh báo nguy cơ hạ tín nhiệm trong 90 ngày

Hiện Nvidia được S&P xếp hạng tín nhiệm “AA”, phản ánh năng lực thanh toán nợ rất mạnh, chỉ thấp hơn một bậc so với mức cao nhất “AAA”.

Tuy nhiên, S&P cho biết có thể hạ xếp hạng của Nvidia trong vòng 90 ngày tới. Nếu quyết định hạ bậc được đưa ra, mức điều chỉnh ban đầu có thể chỉ là một bậc. Nhưng nếu kết quả điều tra tiếp theo hoặc những thông tin được công bố sau đó tiếp tục làm tổn hại uy tín của Nvidia, hoặc ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh, rủi ro hạ tín nhiệm sâu hơn có thể xuất hiện.

Đây là lời cảnh báo đáng chú ý đối với tập đoàn đang giữ vị trí trung tâm trong làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Hãng tin Reuters hôm 25/11 đưa tin về cảnh báo của S&P đối với Nvidia.

Moody's có đánh giá khác

Trái với S&P, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's lại có cách nhìn tương đối tích cực hơn về việc Jensen Huang trở lại điều hành Nvidia.

Hôm thứ 25/11, Moody's nhận định việc Huang tiếp tục nắm quyền CEO giúp giảm bớt những bất định trong hoạt động kinh doanh ngắn hạn, đồng thời loại bỏ rủi ro thực thi có thể phát sinh nếu công ty thay thế ông bằng một lãnh đạo mới.

Moody's xác nhận giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Nvidia ở mức “Aa1”, kèm triển vọng ổn định. Dù vậy, tổ chức này cũng nhấn mạnh những bất định liên quan đến quản trị doanh nghiệp và môi trường pháp lý của Nvidia vẫn chưa được giải quyết.

Cổ phiếu Nvidia chịu sức ép, rủi ro lan sang toàn chuỗi AI

Phản ứng của thị trường trước động thái của S&P tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia đã chịu áp lực đáng kể trong thời gian gần đây.

Tính từ ngày 6/10, giá cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 38%. Trong phiên giao dịch hôm 25/11, mã này tiếp tục mất gần 4%.

Cùng thời điểm, chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ đối với trái phiếu doanh nghiệp công nghệ tăng mạnh trong vài tuần qua. Tuy nhiên, chênh lệch hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm của Nvidia gần như không biến động đáng kể.

Điểm đáng chú ý là Nvidia hiện không đơn thuần là một nhà sản xuất chip. Tập đoàn còn đóng vai trò như một nguồn cung cấp vốn quan trọng cho làn sóng đầu tư AI.

Thông qua các khoản đầu tư vào startup AI, doanh nghiệp điện toán đám mây và dự án trung tâm dữ liệu, Nvidia góp phần cung cấp nguồn lực tài chính cho toàn bộ chuỗi giá trị AI. Sau đó, chính những doanh nghiệp này lại chi một phần đáng kể nguồn vốn để mua GPU và các loại chip AI của Nvidia.

Mối liên hệ đó khiến tình hình kinh doanh của Nvidia ngày càng gắn chặt với sức khỏe tài chính của toàn hệ sinh thái AI.

Với các nhà đầu tư, câu hỏi hiện nay không chỉ là Jensen Huang có tiếp tục giữ được vị trí lãnh đạo hay không, mà còn là liệu hội đồng quản trị Nvidia có thể khôi phục niềm tin của thị trường và giải quyết những bất ổn trong quản trị doanh nghiệp được không?

Nếu những vấn đề này kéo dài, chúng có thể tác động không chỉ đến xếp hạng tín nhiệm của Nvidia, mà còn đến triển vọng kinh doanh của tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Wforum, Reuters