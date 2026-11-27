Trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo S&P, thời gian tại nhiệm quá dài của một số thành viên HĐQT có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của họ. Công tác quản trị doanh nghiệp cũng có thể chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và vai trò ngày càng quan trọng của Nvidia trong ngành công nghệ toàn cầu.

Hiện Nvidia được S&P xếp hạng AA, phản ánh năng lực rất mạnh trong việc thực hiện các cam kết tài chính. S&P có thể hạ xếp hạng của Nvidia trong vòng 90 ngày tới, dự kiến chỉ một bậc, trừ khi xuất hiện thêm thông tin bất lợi ảnh hưởng đến uy tín hoặc triển vọng kinh doanh.

Động thái này diễn ra sau khi HĐQT Nvidia bổ nhiệm lại ông Jensen Huang vào vị trí CEO chỉ vài ngày sau khi ông từ chức, làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính độc lập của cơ quan này.

Trong khi đó, Moody's nhận định sự trở lại của ông Huang giúp giảm bất ổn trong hoạt động điều hành ngắn hạn. Cơ quan này duy trì xếp hạng tín nhiệm Aa1 và triển vọng ổn định đối với Nvidia, song cảnh báo những rủi ro về quản trị và pháp lý vẫn hiện hữu.