S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ, khép lại tuần giao dịch đầy biến động

Kết thúc phiên 18/9, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 95,40 điểm (-0,18%) xuống 51.682,64 điểm, S&P 500 tăng 12,74 điểm (+0,17%) lên 7.650,50 điểm và Nasdaq Composite leo 104,25 điểm (+0,40%) thành 26.522,55 điểm.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn đã thúc đẩy Nasdaq và S&P 500 đi lên, nhưng sự suy yếu trên diện rộng khiến chỉ số Dow Jones kết thúc phiên trong sắc đỏ.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, công nghệ có mức tăng mạnh nhất; ngược lại, tiện ích ghi nhận đà giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất.

“Có vẻ như đến cuối tuần mọi người đều cảm thấy kiệt sức sau tất cả những biến động nên quyết định tạm thời không đưa ra những động thái quá lớn. Rất nhiều nhà đầu tư đang cố gắng xác định không chỉ những tác động trong ngắn hạn mà cả tác động dài hạn từ những gì Fed có thể đang chuẩn bị thực hiện, cũng như việc điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cổ phiếu và các khoản đầu tư thu nhập cố định”, ông Chuck Carlson, Giám đốc điều hành Horizon Investment Services nhận định.

Ông Carlson cho biết thêm, thị trường cũng đang có tâm lý không muốn đặt cược theo một hướng cụ thể, trong bối cảnh các sự kiện bên ngoài có thể tạo ra những diễn biến giao dịch bất thường vào ngày thứ Hai tuần sau.

Những lo ngại về lạm phát tiếp tục hiện hữu khi giá dầu thô chốt phiên trên 100 USD/thùng.

Giá dầu neo cao đã đẩy giá dầu diesel lên mức kỷ lục, qua đó nhiều khả năng tạo thêm sức ép lạm phát trên diện rộng, tác động đến chi phí sản xuất nông nghiệp và vận tải.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã bắt đầu một chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm, tiếp bước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong nỗ lực kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là trường hợp khác biệt khi giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo về khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính hiện đang định giá xác suất 55,4% Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Berkshire Hathaway thông báo Warren Buffett sẽ rời vị trí Chủ tịch để trở thành Chủ tịch danh dự, 9 tháng sau khi ông chuyển giao vị trí CEO cho Greg Abel. Cổ phiếu của tập đoàn giảm nhẹ trong phiên.

Các công ty có liên quan đến tiền điện tử như Coinbase, Strategy và Robinhood phục hồi từ 9,1% đến 16,4% khi giá Bitcoin vọt 5,9%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 25,29 tỷ cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 16,19 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM NHẸ

Trên thị trường năng, hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên ở mức 104,87 USD/thùng, giảm 95 cent, tương đương 0,93%. Dầu WTI của Mỹ kết thúc phiên ở mức 100,30 USD/thùng, giảm 1,61 USD, tương đương 1,58%.

Giá dầu đã tăng đều trong vài tuần qua khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhau, trong khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn cũng gia tăng các hoạt động quân sự. Những diễn biến gần đây, cùng với hàng loạt vấn đề về công suất lọc dầu trên toàn cầu, đã đẩy giá các loại nhiên liệu quan trọng như dầu diesel tăng mạnh tại những thị trường lớn.

Theo dữ liệu của AAA, giá bán lẻ dầu diesel tại Mỹ hiện ở mức 6,45 USD/gallon, mức cao kỷ lục, trong khi giá xăng bán lẻ bình quân đạt 4,47 USD/gallon. Diễn biến này đáng chú ý bởi đây thường là thời điểm trong năm giá xăng có xu hướng giảm.

Một máy bơm dầu thô ở lưu vực Permian, Texas (Mỹ)

IIR Energy, đơn vị cung cấp dữ liệu về hoạt động lọc dầu, cho biết công suất lọc dầu của Mỹ dự kiến sẽ giảm 371.000 thùng/ngày trong tuần tới.

“Hiện tại không phải là vấn đề về nguồn cung, mà là vấn đề về công suất lọc dầu”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận xét.

Các chuyên gia phân tích cho rằng triển vọng thị trường dầu trong những tháng tới vẫn chưa rõ ràng.

JPMorgan mới đây đã thừa nhận rằng, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra, ngân hàng không có một kịch bản cơ sở rõ ràng cho thị trường dầu mỏ.

Hoạt động vận tải vẫn bị gián đoạn tại eo biển Hormuz. Dữ liệu sơ bộ cho thấy chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua eo biển này trong ngày thứ Năm, thấp hơn mức trung bình khoảng 16 tàu trong 10 ngày.

Giá dầu từng tăng lên gần mức cao nhất trong 4 tháng hồi đầu tuần sau khi các nguồn tin cho biết hoạt động bốc dầu tại cảng xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út đã bị đình chỉ. Riyadh cũng hủy một số chuyến giao dầu sang châu Âu sau khi đường ống Đông - Tây của nước này bị hư hại.

Bloomberg News đưa tin Saudi Aramco đã thông báo với ít nhất hai khách hàng - các nhà máy lọc dầu tại châu Âu - rằng họ sẽ không nhận được dầu thô trong tháng tới sau vụ tấn công nhằm vào tuyến đường ống quan trọng ở Biển Đỏ. Thông tin được Bloomberg dẫn từ những người nắm rõ vấn đề.

Ba trạm bơm phục vụ đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê Út đã bị hư hại, nhiều hơn một trạm so với đánh giá trước đó. Theo hình ảnh vệ tinh và thông tin từ ba nguồn tin trong ngành, thời gian sửa chữa hiện vẫn chưa rõ ràng.

Ả Rập Xê Út đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất của đường ống Đông - Tây trong vài ngày tới. Tuy nhiên, các nguồn tin được Reuters phỏng vấn đưa ra những ước tính khác nhau về thời gian cần thiết để mở lại đường ống và đưa dòng chảy dầu thô trở lại bình thường.

Chiến sự Mỹ - Iran sẽ được đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới và theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một phái đoàn Iran sẽ có thể tham dự.