S&P 500 và Nasdaq mất điểm vì cổ phiếu công nghệ vẫn bị bán, giá dầu 'bốc hơi' gần 8%

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/11) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Nasdaq và S&P 500 sụt giảm vì áp lực bán vẫn chưa “buông tha” nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi Dow Jones tăng nhờ các cổ phiếu phòng thủ được mua nhiều.

Giá dầu thô lao dốc, với giá dầu WTI trượt sâu dưới ngưỡng 100 USD/thùng, khi xuất hiện những tín hiệu tích cực về đàm phán hòa bình ở Trung Đông.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq giảm 1,07%, còn 25.164,32 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,51%, còn 7.541,4 điểm.

Chỉ số Dow Jones thể hiện sự vượt trội so với hai chỉ số còn lại, tăng 213,67 điểm, tương đương tăng 0,41%, chốt ở mức 51.983,98 điểm.

Trong phiên, có lúc Nasdaq và S&P 500 ghi nhận mức tăng tương ứng 1,4% và 1,1%. Sắc xanh vào đầu phiên của hai chỉ số không thể duy trì lâu khi nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại với việc bán cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Trái lại, Dow Jones hưởng lợi khi các cổ phiếu truyền thống được mua nhiều.

Cổ phiếu của Nvidia và Meta Platforms đều giảm 1%. Cổ phiếu Apple - công ty dự kiến công bố báo cáo thu nhập sau khi thị trường đóng cửa - đóng cửa với mức giảm gần 2%. Cổ phiếu Marvell Technology sụt giảm gần 13% và Lumentum mất 18% sau khi hai công ty thông báo rằng Marvell sẽ mua lại Lumentum trong một thương vụ trị giá 115 tỷ USD.

Cổ phiếu Oracle cũng giảm 8% sau khi công ty cho biết có kế hoạch bán 10 tỷ USD cổ phiếu phổ thông cùng 10 tỷ USD trái phiếu để có vốn cho công cuộc đầu tư vào AI.

Sự tăng giá ở các cổ phiếu thuộc nhóm "nền kinh tế truyền thống" như Sherwin-Williams và Home Depot đã thúc đẩy Dow Jones, với mức tăng lần lượt là gần 6% và 3,6%. Các cổ phiếu Honeywell International, 3M và Boeing cũng đều tăng hơn 2%.

Xu hướng rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp diễn trong phiên này sau khi các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ trải qua một tuần sụt giảm, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục xem xét kỹ lưỡng những cái tên liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng AI.

Ông Chris Larkin, Giám đốc điều hành mảng giao dịch và đầu tư tại E-Trade, nhận định với hãng tin CNBC: “Triển vọng tăng giá dài hạn của thị trường chứng khoán có thể đã chịu một vài tác động tiêu cực trong những tuần gần đây, nhưng nhìn chung vẫn còn nguyên vẹn. Thách thức hiện nay nằm ở đà tăng ngắn hạn, làm sao để duy trì đà tăng trong nhiều ngày liên tiếp mà không bị gián đoạn bởi các yếu tố như biến động giá dầu, những lo ngại về đầu tư vào AI, lạm phát hay các vấn đề địa chính trị”.

Tuần trước, Nasdaq và S&P 500 đã khép lại tháng 10 trong sắc đỏ do mối lo ngại về đầu tư AI. Trong đó, Nasdaq ghi nhận mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2025. Ngược lại, Dow Jones tăng gần 2% trong tháng 10 khi nhà đầu tư chuyển hướng sang những lĩnh vực phòng thủ như chăm sóc sức khỏe.

Ông Larkin nói thêm: “Thị trường vẫn còn phải đối mặt với nhiều ‘yếu tố gây biến động’ tiềm tàng, bao gồm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và dữ liệu việc làm trong tuần này, nhưng khả năng chịu áp lực mà không gục ngã của thị trường là một tín hiệu tích cực”.

Mối quan tâm của nhà đầu tư hiện đang hướng tới cuộc bầu cử giữa quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày thứ Ba (3/11) của Mỹ. Kết quả cuộc bỏ phiếu này - quyết định Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có giữ được quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện hay không - có thể tác động tới chính sách tài khóa, tình hình địa chính trị và tâm lý nói chung trên thị trường tài chính.

Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, một điểm dữ liệu có thể tác động nhiều đến triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 8,66 USD/thùng, tương đương giảm 7,63%, đóng cửa ở mức 104,77 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 7,66 USD/thùng, tương đương giảm 7,36%, còn 96,46 USD/thùng.

Phiên giảm này của giá dầu xuất phát từ hy vọng về một bước đột phá ngoại giao, sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei của Iran đã trao cho Chính phủ nước này một số thẩm quyền nhất định để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Theo truyền thông nhà nước Pakistan, ông Pezeshkian nói thêm rằng Tehran "sẽ cố gắng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại", nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

Trước phiên giảm này, giá dầu Brent chốt tháng 10 ở mức cao nhất 6 tháng do lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông có thể leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Cũng trong ngày thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột và một thỏa thuận như vậy "có thể xảy ra". Cùng ngày các nhà trung gian từ Qatar đã tới Tehran để thảo luận với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Ông Pavel Molchanov, nhà phân tích tại Raymond James, cho biết những dấu hiệu tiến triển trong đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đã đẩy giá dầu đi xuống. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng vẫn cần thận trọng, bởi trong vài tháng qua đã từng xuất hiện nhiều tín hiệu lạc quan nhưng cuối cùng lại không dẫn đến kết quả thực tế nào.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại ngân hàng UBS, nhận định với hãng tin Reuters: "Thị trường dầu lửa vẫn phản ứng cực kỳ nhạy cảm với mọi thông tin từ Trung Đông. Nỗi lo về một đợt leo thang căng thẳng sắp xảy ra đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần trước. Phiên này, giá lại giảm mạnh nhờ tin tức về cuộc đàm phán ngoại giao đang tiếp diễn giữa Mỹ và Iran".

Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá dầu có thể tăng lên mức 140 USD/thùng trong năm 2027 nếu sản lượng dầu ở Vùng Vịnh vẫn thấp hơn 3,5 triệu thùng/ngày so với mức bình quân của năm 2025. “Các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào tàu bè, thiệt hạ đối với hạ tầng dầu khí, và phần bù rủi ro duy trì ở mức cao là những yếu tố có thể đẩy giá dầu lên cao hơn”, báo cáo viết.