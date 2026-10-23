S&P 500 và Nasdaq lao dốc vì cổ phiếu AI bị bán tháo, giá dầu 'nhảy' lên đỉnh 5 tháng

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Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq sụt mạnh do mối lo ngại liên quan tới các công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Giá dầu thô tăng mạnh cũng gây áp lực lên giá cổ phiếu, khi tình hình Vùng Vịnh có những dấu hiệu của sự leo thang căng thẳng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,21%, còn 7.663,43 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 2,6%, còn 26.008,86 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones tăng trong phiên này, với mức tăng 11,89 điểm, tương đương tăng 0,02%, đạt 52.867,98 điểm.

Mức giảm mạnh ở nhiều cổ phiếu công nghệ đã gây sức ép giảm lên S&P 500 và Nasdaq, trong khi nhu cầu nắm giữ các cổ phiếu blue-chip truyền thống tăng lên hỗ trợ Dow Jones.

Tâm lý bất an gia tăng gần đây của nhà đầu tư ở Phố Wall về làn sóng đầu tư vào lĩnh vực AI - bao gồm về mức độ vay nợ lớn của các công ty để rót vốn vào các dự án AI, triển vọng lợi nhuận khó đoán định của các dự án này, và nguy cơ bong bóng - đã gây ra những phiên bán tháo.

Cổ phiếu Meta Platforms giảm khoảng 7% trong phiên ngày thứ Năm dù trước đó, công ty mẹ của Facebook công bố doanh thu quý 3/2026 vượt kỳ vọng và đưa ra dự báo lạc quan về kết quả của quý tới. Cổ phiếu các công ty chip hàng đầu cũng ghi nhận tỷ lệ giảm lớn, như AMD sụt hơn 8%, Micron và Nvidia giảm tương ứng 6% và 4%.

Cổ phiếu CoreWeave, nhà cung cấp đám mây thế hệ mới hàng đầu, chứng kiến giá cổ phiếu giảm 10%.

Sức ép bán cổ phiếu AI tăng lên trong phiên này sau khi CEO Jensen Huang của Nvidia, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào ngày thứ Năm, nói rằng nhu cầu đối với các nền tảng đám mây thế hệ mới (neoclouds) đang “cao vượt mức dự báo”nhưng tình trạng khan hiếm vốn đang trở thành rào cản đối với sự tăng trưởng.

Trong một báo cáo, các nhà giao dịch tại ngân hàng Wells Fargo cho biết nhận định của ông Huang về sự khan hiếm vốn đang “gây lo ngại cho thị trường, đồng thời làm dấy lên nỗi lo rằng thị trường tín dụng đã đạt đến giới hạn về mức độ chấp nhận rủi ro”. Báo cáo cũng cho rằng những tuyên bố của Meta về nhu cầu vốn khổng lồ cho AI đã khiến cổ phiếu của hãng này quay đầu giảm, gây áp lực lên toàn bộ thị trường.

Các nhà giao dịch tại ngân hàng JPMorgan Chase nhận định rằng tâm lý lạc quan của ngày thứ Tư đã “đảo chiều chỉ sau một đêm”, khi cổ phiếu Meta sụt giảm từ trước giờ mở cửa, cùng với đó là những đồn đoán gia tăng về “rủi ro xung đột quân sự liên quan đến Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ”.

“Diễn biến giá thực tế cùng những phản hồi từ bộ phận giao dịch của chúng tôi cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn rất mong manh trước mối lo ngại về dòng vốn đầu tư vào AI. Đồng thời, tình trạng thiếu niềm tin từ nhà đầu tư cũng như việc chưa sẵn sàng gia tăng vị thế trở lại sau đợt điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ gần đây vẫn là những yếu tố đáng chú ý”, báo cáo của JPMorgan Chase có đoạn viết.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh phiên này do hoạt động bán tháo cổ phiếu AI thúc đẩy nhà đầu tư mua trái phiếu chính phủ để tìm kiếm sự an toàn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sụt hơn 17 điểm cơ bản, còn 4,972%. Đây là lần đầu tiên lợi suất kỳ hạn này giảm dưới 5% kể từ hôm 23/9, đồng thời là phiên giảm mạnh nhất của lợi suất kỳ hạn này kể từ ngày 10/3/2023 - theo hãng tin CNBC.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 14 điểm cơ bản, còn 5,296%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm cũng giảm hơn 16 điểm cơ bản, còn 4,659%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 4%, đóng cửa ở mức 113,17 USD/thùng, cao nhất từ tháng 5. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,39%, đóng cửa ở mức 99,47 USD/thùng.

Các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng gián đoạn kéo dài của nguồn cung năng lượng từ Vùng Vịnh cũng như chi phí vận tải dầu tăng cao.

Cùng với đó, tờ báo New York Times ngày thứ Năm dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào đầu tháng tới.

Trả lời báo giới vào cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nước này hiện không có đàm phán gì với phía Iran và sẽ có điều gì đó “sớm xảy ra” nhưng không cho biết cụ thể hơn.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, theo ông David Wagner, nhà quản lý danh mục của công ty Aptus Capital Advisors, tác động kinh tế từ giá dầu cao hiện nay có thể sẽ ít nghiêm trọng hơn so với các thập kỷ trước, do người tiêu dùng hiện nay ít bị tổn thương hơn trước các cú sốc năng lượng.

“Giá dầu ở mức 100 USD/thùng ngày nay rất khác so với mức giá 100 USD/thùng của 20 hay 30 năm trước”, ông Wagner nhận định, đồng thời lưu ý rằng giá dầu thô hiện vẫn thấp hơn nhiều so với các mức đỉnh lịch sử nếu điều chỉnh theo lạm phát.

Ông dẫn dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho biết cách đây một thập kỷ, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 5% thu nhập khả dụng của một người Mỹ trung bình, trong khi con số này hiện nay chỉ bằng một nửa - một dấu hiệu cho thấy các hộ gia đình có khả năng chống chịu tốt hơn trước tình trạng chi phí năng lượng tăng cao.