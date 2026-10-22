S&P 500 tăng chuỗi 3 phiên nhờ SpaceX và Tesla

Theo CNBC, trong phiên 21/10, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,05% lên mức 26.703 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,58% lên 7.757 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 360 điểm, tương đương 0,69%, đóng cửa ở mức 52.856 điểm.

Cổ phiếu của SpaceX – công ty do Elon Musk sáng lập – đã tăng vọt 7% sau khi doanh nghiệp này thông báo doanh thu quý III tăng trưởng 161%. Ông Musk cũng cho biết SpaceX và Tesla, hãng sản xuất ô tô của ông, đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về khả năng sáp nhập. Cổ phiếu Tesla, công ty dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo thu nhập vào cuối ngày, đã tăng hơn 3%.

Mảng kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI) của SpaceX đã tăng trưởng gấp 9 lần, khơi dậy sự hào hứng đối với các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực này. Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD) tăng hơn 3%, trong khi cổ phiếu Nvidia tăng hơn 2%. Cổ phiếu của Micron Technology và Marvell Technology cũng đi lên gần 2%; VanEck Semiconductor ETF (SMH) ghi nhận mức tăng gần 2%.

Ông Joe Zidle, chiến lược gia thị trường trưởng tại Cresset, nhận định: “SpaceX cho thấy vẫn còn dư địa phát triển lớn, nhưng tôi không nghĩ rằng tâm lý quá phấn khích hay xu hướng định giá quá cao đối với các tài sản này đã thay đổi”.

Thời gian gần đây, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI, khi các nhà giao dịch tập trung vào các khoản đầu tư AI dựa trên nợ vay và đặt câu hỏi liệu nhu cầu về cơ sở hạ tầng có thực sự tương xứng với mức chi tiêu của các doanh nghiệp hay không. Tuy nhiên, ông Zidle dự đoán rằng kỳ báo cáo tài chính hiện tại sẽ cho thấy nhiều công ty liên quan đến AI vẫn đang chứng kiến ​​nhu cầu ngày càng mạnh mẽ.

Ông nói: “Tôi cho rằng khi mùa báo cáo thu nhập kết thúc và nhìn lại, chúng ta sẽ thấy SpaceX không phải là một trường hợp ngoại lệ hay một hiện tượng cá biệt; thực tế, đây là điều có khả năng sẽ trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực này”.

Trong ngày 21/10, các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin về xu hướng AI thông qua báo cáo tài chính của Meta Platforms (Facebook). Đầu tháng này, công ty đã ra mắt mô hình AI mới nhất của mình, Muse Wonder dành cho người dùng trả phí. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi kết quả kinh doanh từ IBM và Southwest Airlines.

Netflix là cổ phiếu gây thất vọng đáng kể trong phiên giao dịch 21/10 khi sụt giảm hơn 5% do đưa ra dự báo doanh thu cả năm thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cũng đã cắt giảm dự báo doanh thu từ quảng cáo cho cả năm.