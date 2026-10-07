S&P 500 lần đầu vượt 7.800 điểm

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 6/10, chỉ số S&P 500 tăng 0,58% để đóng cửa ở mức kỷ lục 7.819 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 253 điểm (tương đương 0,49%) lên 51.521 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,45% và đóng cửa ở mức kỷ lục 27.600 điểm.

Đà tăng của chứng khoán Mỹ được thúc đẩy bởi sự đi lên của các nhà sản xuất chip. Cổ phiếu Marvell Technology tăng vọt 5,8% và Advanced Micro Devices (AMD) đi lên gần 3% khi các nhà đầu tư trở nên lạc quan về triển vọng của những công ty này. Các cổ phiếu khác như Broadcom cũng tăng 3,7%.

"Ai cũng thấy thị trường đang đi lên. AI là lĩnh vực đáng để đầu tư”, ông Stephen Kolano, Giám đốc đầu tư tại Integrated Financial Partners, nhận định. Các nhà đầu tư đang "nhìn xa hơn những lo ngại về lạm phát hiện tại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến giá dầu, dầu diesel... Họ có tâm lý kiểu như: 'Đó là vấn đề có thể sẽ được giải quyết trong tương lai'".

Giá dầu kết thúc ngày không có nhiều biến động. Dầu thô Brent tăng 0,26% lên mức 100,58 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu West Texas Intermediate (WTI) chỉ tăng 0,01% lên mức 89,44 USD/thùng.

Ông Kolano cũng cho rằng lợi suất hiện đang ở mức "về cơ bản là phù hợp với yêu cầu thực tế". Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản (bps) xuống còn 5,281%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm hầu như không đổi ở mức 5,655%. Trước đó, vào ngày 5/10, cả hai loại lợi suất này đều đã leo lên các mức chưa từng thấy kể từ năm 2002.

"Mọi người đang tìm kiếm xem liệu có nguồn cơn nào gây ra sự lây lan rủi ro hay không, nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn được kiểm soát tốt và thị trường chủ yếu chịu tác động bởi đà tăng trưởng, sự gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực AI" ông nói thêm.

Các nhà giao dịch hiện đang hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến ​​được công bố vào ngày 7/10. Tài liệu này có thể phần nào làm sáng tỏ động thái tăng lãi suất của các nhà hoạch định chính sách.